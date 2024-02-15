Любимая певица Януковича получила три подозрения от СБУ. О чем идет речь

Как сообщили в пресс-службе СБУ, спецслужбами была собрана доказательная база против Таисии Повалий, которая оправдывает агрессию России против Украины, призывает кремлевского диктатора Владимира Путина захватить всю Украину, а также развлекает коллаборантов и оккупантов концертами. Кроме того, подчеркнули в СБУ, певица в одном из интервью РосСМИ пыталась дискредитировать украинских защитников, защищавших Киев от агрессии россиян.

Таисия Повалий

"Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности злоумышленницы в пользу страны-агрессора"

, — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В нем подчеркивается, что на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Таисии Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: коллаборационная деятельность, публичные призывы к агрессивной войне и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

В СБУ сообщили, что Повалий сейчас находится на территории России, однако комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления продолжаются.

Известно, что расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что предательница Таисия Повалий на концерте в Уфе призналась в любви к России.

Кроме того, Повалий рассказывала, что была вынуждена перевезти в РФ из Киева свою маму, поскольку "бандеровцы стреляли в окна ее квартиры".

Также "Комментарии" рассказывали, что предательница Таисия Повалий 24 августа 2023 получила российский паспорт . Как подчеркнул блогер Богдан Безпалько, она запатентовала индивидуальное предприятие и получила российское гражданство на учете государственных реестров новоиспеченная гражданка России украинского происхождения Таисия Повалий.





