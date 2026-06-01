logo

BTC/USD

70982

ETH/USD

1965

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лукашенко ждет страшная катастрофа из-за Украины: озвучен категорический ультиматум
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко ждет страшная катастрофа из-за Украины: озвучен категорический ультиматум

Лукашенко отвергает ответственность за войну, хотя Беларусь была плацдармом российского вторжения

1 июня 2026, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Беларусь остается одним из возможных направлений, которые Россия может использовать для усиления давления на Украину и попыток спровоцировать распыление украинских сил вдоль северной границы. В то же время Александр Лукашенко продолжает делать резкие заявления в адрес Киева, несмотря на то, что именно территория его страны уже использовалась как стартовая площадка для вторжения РФ в 2022 году.

Лукашенко ждет страшная катастрофа из-за Украины: озвучен категорический ультиматум

Фото: из открытых источников

Советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала подчеркнул, что Украина внимательно отслеживает ситуацию на белорусском направлении и не исключает возможных провокаций. Однако, по его словам, потенциальный ответ Киева на любые агрессивные действия будет существенно отличаться от реакции в начале полномасштабной войны, ведь Украина имеет гораздо больший опыт и готовность.

Подоляк подчеркнул, что Лукашенко пытается уйти от политической и юридической ответственности за участие в войне, хотя фактически белорусская территория уже выполняла роль плацдарма для российских войск. Именно оттуда в 2022 году заходили подразделения РФ, двигавшиеся в направлении северных регионов Украины и причастные к военным преступлениям против гражданского населения.

По оценке советника, независимость Беларуси является формальной, поскольку страна находится в глубокой политической и военной зависимости от России в рамках так называемого союзного формата. Поэтому любые заявления Минска Украина рассматривают как часть общей стратегии Кремля, а не как отдельную политическую позицию.

В то же время, возможность масштабного наступления с белорусского направления пока выглядит ограниченной. Для серьезной военной операции необходима большая группировка войск, которая оценивается примерно в 150-200 тысяч человек. В то же время численность белорусской армии значительно меньше и составляет ориентировочно 35–60 тысяч военных, что затрудняет формирование наступательного потенциала даже с привлечением резервов.  

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп традиционно ориентируется на быстрые и заметные результаты в сфере внешней политики, однако сейчас его подходы сталкиваются с серьезными трудностями и затяжными процессами на международной арене.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости