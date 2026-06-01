Лукашенко ждет страшная катастрофа из-за Украины: озвучен категорический ультиматум

Беларусь остается одним из возможных направлений, которые Россия может использовать для усиления давления на Украину и попыток спровоцировать распыление украинских сил вдоль северной границы. В то же время Александр Лукашенко продолжает делать резкие заявления в адрес Киева, несмотря на то, что именно территория его страны уже использовалась как стартовая площадка для вторжения РФ в 2022 году.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала подчеркнул, что Украина внимательно отслеживает ситуацию на белорусском направлении и не исключает возможных провокаций. Однако, по его словам, потенциальный ответ Киева на любые агрессивные действия будет существенно отличаться от реакции в начале полномасштабной войны, ведь Украина имеет гораздо больший опыт и готовность.

Подоляк подчеркнул, что Лукашенко пытается уйти от политической и юридической ответственности за участие в войне, хотя фактически белорусская территория уже выполняла роль плацдарма для российских войск. Именно оттуда в 2022 году заходили подразделения РФ, двигавшиеся в направлении северных регионов Украины и причастные к военным преступлениям против гражданского населения.

По оценке советника, независимость Беларуси является формальной, поскольку страна находится в глубокой политической и военной зависимости от России в рамках так называемого союзного формата. Поэтому любые заявления Минска Украина рассматривают как часть общей стратегии Кремля, а не как отдельную политическую позицию.

В то же время, возможность масштабного наступления с белорусского направления пока выглядит ограниченной. Для серьезной военной операции необходима большая группировка войск, которая оценивается примерно в 150-200 тысяч человек. В то же время численность белорусской армии значительно меньше и составляет ориентировочно 35–60 тысяч военных, что затрудняет формирование наступательного потенциала даже с привлечением резервов.

