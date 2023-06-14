Лукашенко заявил, что война в Украине скоро закончится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что существуют "большие предпосылки" для окончания войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Белорусский президент дал интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия-1". Во время разговора Лукашенко указал, что вскоре война между Украиной и Россией закончится, несмотря на это, белорусский лидер не уточнил, какие именно предпосылки для этого существуют.

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"Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже есть большие предпосылки", – сказал Лукашенко.

Несмотря на слова об окончании войны между Украиной и Россией, Лукашенко обвинил страны, имеющие общую границу с Беларусью. Лукашенко утверждает, что Польша, Литва и Латвия могут создать проблемы для его страны, поэтому он настаивает на закрытии границы протяженностью 2,5 тыс. км, чтобы обеспечить безопасность от угроз Запада.

"Далее нам эти шальные с Запада слишком много проблем создадут. И если они эти линии перейдут, будет им очень больно", — говорит президент Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко цинично высказался по поводу подрыва Каховской ГЭС. Белорусский президент обвинил Украину в подрыве дамбы.

Также "Комментарии" писали о неожиданном заявлении Лукашенко. Такие слова президента Беларуси не понравятся Путину. Лукашенко провел встречу с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым, во время которой упомянул, что эта территория во времена СССР была под контролем Беларуси. По мнению Лукашенко, она и теперь могла бы снова оказаться на попечении Белорусской республики.