Лукашенко заявил, что война в Украине скоро закончится

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Slava Kot
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что существуют "большие предпосылки" для окончания войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Белорусский президент дал интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия-1". Во время разговора Лукашенко указал, что вскоре война между Украиной и Россией закончится, несмотря на это, белорусский лидер не уточнил, какие именно предпосылки для этого существуют.
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Несмотря на слова об окончании войны между Украиной и Россией, Лукашенко обвинил страны, имеющие общую границу с Беларусью. Лукашенко утверждает, что Польша, Литва и Латвия могут создать проблемы для его страны, поэтому он настаивает на закрытии границы протяженностью 2,5 тыс. км, чтобы обеспечить безопасность от угроз Запада.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко цинично высказался по поводу подрыва Каховской ГЭС. Белорусский президент обвинил Украину в подрыве дамбы.
Также "Комментарии" писали о неожиданном заявлении Лукашенко. Такие слова президента Беларуси не понравятся Путину. Лукашенко провел встречу с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым, во время которой упомянул, что эта территория во времена СССР была под контролем Беларуси. По мнению Лукашенко, она и теперь могла бы снова оказаться на попечении Белорусской республики.
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