По мнению основателя инициативы бывших белорусских стражей порядка BYPOL Александра Азарова, Лукашенко боится контрнаступления ВСУ, такое мнение он выразил в Телеэфире, пишут "Комментарии".

Лукашенко боится контрнаступления ВСУ

Как заявил белорусский фюрер во время крайней речи перед народом, наступательные действия украинских военных на Востоке Украины не что иное, как "дезинформация". Однако россияне делают правильно, что опасаются таких шагов ВСУ. Далее Лукашенко снова отметил, что контрнаступления не будет, добавив интересную формулировку "мы так переломили ход битв за Сталинград и под Курском".

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Именно за эту фразу зацепился Александр Азаров, обосновав сказанные слова белорусским президентом, как "приступ истерики" у Лукашенка из-за вероятного удачного продвижения украинских военных на фронте.

"Какое отношение к Курской битве вообще имеет Лукашенко? Что означает "мы"? Это черта, которая его отличает. Он приравнивает себя к значимым людям, мол, "мы принимали решение", – сказал спикер.

По мнению Азарова, не зря в Гомельской области строят оборонительные сооружения, устанавливая "зубы дракона". Таким образом, все высказывания Лукашенка действуют против него. Он вроде бы подбадривает население, и вместе с тем – оказывает действия в противовес контрнаступлению.

"Боится, что все-таки украинцы будут атаковать и в том числе могут перейти на территории Беларуси", – резюмировал основатель инициативы бывших правоохранителей BYPOL.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, - как украинцы воспринимают собственную жизнь во время войны , — результаты опроса.