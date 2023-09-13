Лукашенко признали причастным к развязыванию войны

Европарламент признал Лукашенко причастным к развязыванию войны против Украины наравне с Путиным и призвал Международный уголовный суд выдать ордер на его арест. Об этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко - союзник Путина

Соответствующую резолюцию приняли 13 сентября в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента.



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Резолюция подробно перечисляет и описывает множество преступлений, совершаемых белорусским режимом. В ней фиксируется факт разжигания ненависти, активного участия в антиукраинской пропаганде, проводимой силами режима Лукашенко.

В то же время, в резолюции отмечается, что именно режим Лукашенко дал разрешение на агрессию против Украины с территории Беларуси, осуществляя прямые поставки боеприпасов и военного снаряжения российской армии.

"Нелегитимный режим Лукашенко стал полным соучастником неоправданной агрессивной войны России и военных преступлений против Украины", – сказано в резолюции.

Напомним, что с начала широкомасштабной агрессии России против Украины Лукашенко выступил союзником Путина. После вторжения российских войск с территории Белоруси, Россия обстреливала Украину с Белоруси. Позже, по согласованию с Лукашенко, Путин переместил в республику тактическое ядерное оружие якобы направленное против возможного вторжения сил НАТО в республику. При этом глава РФ сослался на практику США размещать тактическое ядерное оружие в европейских странах-союзницах.

Сам Лукашенко вину за развязывание войны перекладывает на США, в своем последнем интервью он пытается отвественность за вторжение России в Украину равномерно распределить между руководством России, Белоруси и Украины разных времен, начиная с 90-х годов минувшего столетия.

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