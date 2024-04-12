Лукашенко предложил, Путин поддержал: какими видит диктатор переговоры с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин поддержал предложение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о возвращении к рассмотрению Стамбульского договора с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно в ходе официальной встречи двух диктаторов.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко выразил мнение, что российские предложения по мирному разрешению конфликта на Украине могут найти поддержку у военных.

"Достать тот документ (Ред. – Стамбульский договор), который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему", — предложил Александр Лукашенко.

В ответ на это Владимир Путин согласился: "Да, и с ним работать".

Читайте также на портале "Комментарии" — в СМИ активно обсуждают проект договора по "мирным переговорам" между Украиной и Россией, который якобы продвигает президент Турции Реджеп Эрдоган. Готовый текст договора уже якобы получили все три стороны: Украина, Россия и Турция. Большинство пунктов "мирного плана" Турции основываются на первых переговорах Украины и России, которые проходили в Стамбуле в 2022 году.

Согласно документу "мирный план" Турции предусматривает:

- Заморозка войны на существующей линии фронта;

- Проведение референдума в 2040 году по общеполитическому курсу Украины;

- Проведение референдума под международным контролем на оккупированных и аннексированных территориях, находящихся под контролем РФ;

- Внеблоковый статус Украины до 2040 года;

- Обмен пленными по формуле "всех на всех";

- Россия не отрицает вступление Украины в Евросоюз;

- Запрет на вмешательство во внутренние дела любым способом, который может привести к дестабилизации правительства.



