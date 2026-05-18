Лукашенко подписал приговор: озвучено громкое заявление о помощи диктатора Кремля

Предоставление Беларусью своей территории для запуска российских ракет или ударных дронов может иметь для Минска серьезные последствия. В таком случае Украина будет рассматривать подобные действия как непосредственное участие в войне и оставляет за собой право на ответные удары по военным объектам, задействованным в атаках, утверждает военный эксперт и капитан 1-го ранга запаса ВМС Андрей Рыженко.

Фото: из открытых источников

По его словам, если белорусская территория будет использоваться для запуска "Шахедов" или ракетных комплексов типа "Искандер", это автоматически сделает Беларусь стороной конфликта.

Эксперт подчеркнул, что ответные украинские силы могут атаковать места старта беспилотников, пусковые установки и другую инфраструктуру, связанную с обстрелами. Кроме военных целей потенциально под угрозой могут оказаться логистические узлы и объекты, обеспечивающие российские военные операции, в том числе нефтеперерабатывающие предприятия и транспортная инфраструктура.

В последнее время тема возможного более активного участия Беларуси в войне снова оказалась в центре внимания после масштабной атаки России 13 мая. Тогда, по данным украинской стороны, оккупанты применили сотни беспилотников разных типов, а часть маршрутов пролегала через белорусское воздушное пространство. В Киеве подчеркнули, что Москва в очередной раз использует территорию соседнего государства для организации атак против Украины.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль продолжает оказывать давление на Александра Лукашенко, пытаясь вовлечь Минск в более активную фазу войны. В связи с риском новых угроз, Украина уже усиливает оборону северного направления. Особое внимание уделяется Черниговскому и Киевскому направлениям, где наращиваются меры безопасности и оборонные возможности на случай новых провокаций или атак с территории Беларуси.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина и новое правительство Венгрии договорились о запуске обновленного этапа двустороннего диалога и начале экспертных консультаций, посвященных вопросам соблюдения прав венгерского национального меньшинства. Стороны согласились перейти к практическому взаимодействию без задержек, сделав акцент на возобновлении доверия между Киевом и Будапештом.