Лукашенко нашел "виновного" в том, что война в Украине до сих пор не закончилась

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что "умные представители Запада" согласны на окончание войны в Украине, которое предусматривает "ничью". Однако по его словам, этому мешает президент Украины Владимир Зеленский, который не идет на мирные переговоры.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко на международной конференции по евразийской безопасности рассказал, что Запад якобы изменил свою позицию по поводу войны в Украине.

"Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился какой-то крен. Запад наконец-то понял, что надо договариваться в Украине. Возможно, будет ничья, если сегодня", — сказал Лукашенко.

Лукашенко обвинил Владимира Зеленского в том, что тот якобы мешает мирным переговорам для окончания войны. По словам белорусского диктатора, это потому, что у Зеленского "разыгрались амбиции, тогда как война идет на территории его страны".

"На поле боя Украина не победит. Это уже и украинцы понимают, и на Западе. Ну так надо двигаться, договариваться. Каждый день погибают тысячи ни в чем не повинных людей с двух сторон", — добавил Лукашенко, однако проигнорировал Путина, который начал войну в Украине.

Это уже не первый раз Лукашенко критикует Зеленского и обвиняет его в якобы нежелании закончить войну в Украине. На прошлой неделе в интервью российским пропагандистам Лукашенко заявил, что Запад уже готов к мирным переговорам, однако Зеленский "уперся".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко отреагировал на военных КНДР на войне в Украине.