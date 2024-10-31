Лукашенко нашел "виновного" в том, что война в Украине до сих пор не закончилась

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Slava Kot
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что "умные представители Запада" согласны на окончание войны в Украине, которое предусматривает "ничью". Однако по его словам, этому мешает президент Украины Владимир Зеленский, который не идет на мирные переговоры.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Александр Лукашенко на международной конференции по евразийской безопасности рассказал, что Запад якобы изменил свою позицию по поводу войны в Украине.
Лукашенко обвинил Владимира Зеленского в том, что тот якобы мешает мирным переговорам для окончания войны. По словам белорусского диктатора, это потому, что у Зеленского "разыгрались амбиции, тогда как война идет на территории его страны".
Это уже не первый раз Лукашенко критикует Зеленского и обвиняет его в якобы нежелании закончить войну в Украине. На прошлой неделе в интервью российским пропагандистам Лукашенко заявил, что Запад уже готов к мирным переговорам, однако Зеленский "уперся".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко отреагировал на военных КНДР на войне в Украине.
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