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Лукашенко готовится к мятежу: кто испугал союзника Путина

Белорусские военные призвали Лукашенко не вмешиваться в войну РФ против Украины

сегодня, 22:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Александр Лукашенко готовится к очередному мятежу. После того, как его военные призвали не вмешиваться в войну с Украиной. Об этом пишет NewsWeek.

Лукашенко готовится к мятежу: кто испугал союзника Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

В материале американского еженедельника говорится, что офицеры пятой бригады спецназа написали Лукашенко открытое письмо, где выступили против войны и назвали ее "самоубийством".

"Вступив в войну против Украины, Беларусь будет окончательно изгнана из сообщества цивилизованных государств и на долгие годы будет международным изгнанником", – написали военные из Белоруссии.

Также в письме военные отметили, что попытка России втянуть Беларусь в совершенно неспровоцированную войну может рассматриваться только как уничтожение суверенитета Беларуси.

"Оккупация Россией международно признанной территории Украины, которая является другом нашего государства, и ее попытка втянуть Беларусь в совершенно неспровоцированную войну против суверенного государства может рассматриваться только как уничтожение суверенитета Беларуси", — говорится в открытом письме.

Также военные из Беларуси убеждены, что Россия нарушает конституцию Беларуси. Ведь в главном документе записано, что Беларусь независима во внутренней и внешней политике.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на какой стадии Путин – какая задача сегодня стоит перед Лукашенко . Тема очередного вторжения в Украину со стороны Беларуси (силами только российской армии или при союзничестве с белорусской) остается более чем актуальной. По этому поводу недавно снова высказался президент Украины Владимир Зеленский. Номинальный президент Беларуси Александр Лукашенко фактически открыто заявил, что РБ пытаются втянуть в войну против Украины. Больше деталей – материале.


 



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Источник: https://www.newsweek.com/putin-ally-lukashenko-faces-revolt-officers-against-ukraine-war-1723224
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