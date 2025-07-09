Луцк в огне: что известно о ночной атаке РФ

В ночь на 9 июля была наиболее массированная атака дронов и ракет на Луцк. В результате этого в городе возникли пожары и есть повреждения. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram заявил мэр города Игорь Полищук.

Луцк. Фото: из открытых источников

"Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются", — рассказал Полищук.

Также он сообщил, что по состоянию на сейчас информация о погибших не поступала.

"Наша честь, уважение и благодарность силам ПВО. В случае поступления новой информации, буду оперативно информировать. До связи!", — резюмировал городской голова.

Стоит отметить, в ночь на 9 июля российские войска массово атаковали Украину дронами, а также запускали ракеты. В результате атаки взрывы было слышно в Киеве и других городах, но ключевой целью РФ стала западная часть страны.

Первая информация об атаке поступила в 22:50 8 июля, когда в России взлетели истребители МиГ-31К. По данным Воздушных Сил ВСУ и мониторинговых каналов, взлетело четыре борта, которые запустили гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал" по Украине.

Позже в Киеве, Киевской и Житомирской областях прогремели взрывы.

Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше официальный Вашингтон отмалчивался о помощи Украине, намекая, что этим должна заниматься исключительно Европа, то теперь из США звучат другие месседжи. Соединенные Штаты остаются крупнейшим сторонником Украины в мире и будут оказывать Киеву помощь столько, сколько нужно. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.



