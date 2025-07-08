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Оккупанты запустили «Кинжалы»: что известно

Оккупанты бьют «Кинжалами» и «Шахедами» по Украине

8 июля 2025, 23:25
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Недилько Ксения

Сегодня около 22:50 в России взлетели истребители МиГ-31К. По данным Воздушных Сил ВСУ и мониторинговых каналов, взлетело четыре борта, которые запустили гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал" по Украине.

Оккупанты запустили «Кинжалы»: что известно

Оккупанты запустили «Кинжалы»: что известно

Позже в Киеве, Киевской и Житомирской областях прогремели взрывы.

Сейчас в воздухе над Украиной более ста БпЛА и с разных направлений залетают новые. По мониторинговым данным, самая большая угроза для Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской областей.



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