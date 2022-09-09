Лучше быть дезертиром, чем умереть: в Генштабе рассказали, что началось в российской армии

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
За сутки зафиксировано более 15 случаев дезертирства личного состава российских войск, которые отправил Кремль на войну в Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В сводке говорится, что украинская разведка фиксирует нередкие случаи, когда в результате ожесточенных боёв российские подразделения понесли большие потери, что привело к тому, что сейчас в российской армии на Харьковском направлении царит хаос.
Оккупанты пытаются эвакуировать раненых, а также перебросить подбитую военную технику в район и населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское. При этом многие военные, понимая обреченность ситуации, переодеваются в гражданскую одежду, дезертируют, пытаясь прорваться через границу обратно в Россию. Только по данным Генштаба за прошедшие сутки зафиксировано более 15 таких случаев в российских войсках.
Читайте также на портале "Комментарии" — постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не намерена вести переговоры с Россией, пока не будет освобождена вся украинская территория. При этом дипломат дал совет россиянам – признать свое поражение и убраться с территории Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало — Пентагон поставил Украине одно из самых точных передовых оружий, его уже используют на фронте: о чем идет речь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости