Лучше быть дезертиром, чем умереть: в Генштабе рассказали, что началось в российской армии

За сутки зафиксировано более 15 случаев дезертирства личного состава российских войск, которые отправил Кремль на войну в Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что украинская разведка фиксирует нередкие случаи, когда в результате ожесточенных боёв российские подразделения понесли большие потери, что привело к тому, что сейчас в российской армии на Харьковском направлении царит хаос.

Оккупанты пытаются эвакуировать раненых, а также перебросить подбитую военную технику в район и населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское. При этом многие военные, понимая обреченность ситуации, переодеваются в гражданскую одежду, дезертируют, пытаясь прорваться через границу обратно в Россию. Только по данным Генштаба за прошедшие сутки зафиксировано более 15 таких случаев в российских войсках.

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