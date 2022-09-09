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Лучше быть дезертиром, чем умереть: в Генштабе рассказали, что началось в российской армии

Под давлением ВСУ российские военные пытаются бежать с российской армии, прорываясь через границу обратно в Россию

сегодня, 09:10
Автор:

Кравцев Сергей
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За сутки зафиксировано более 15 случаев дезертирства личного состава российских войск, которые отправил Кремль на войну в Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Лучше быть дезертиром, чем умереть: в Генштабе рассказали, что началось в российской армии

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что украинская разведка фиксирует нередкие случаи, когда в результате ожесточенных боёв российские подразделения понесли большие потери, что привело к тому, что сейчас в российской армии на Харьковском направлении царит хаос. 

Оккупанты пытаются эвакуировать раненых, а также перебросить подбитую военную технику в район и населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское. При этом многие военные, понимая обреченность ситуации, переодеваются в гражданскую одежду, дезертируют, пытаясь прорваться через границу обратно в Россию. Только по данным Генштаба за прошедшие сутки зафиксировано более 15 таких случаев в российских войсках.

Читайте также на портале "Комментарии" — постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не намерена вести переговоры с Россией, пока не будет освобождена вся украинская территория. При этом дипломат дал совет россиянам – признать свое поражение и убраться с территории Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — Пентагон поставил Украине одно из самых точных передовых оружий, его уже используют на фронте: о чем идет речь.

Ранее "Комментарии" писали - Украина вводит санкции против правящей "верхушки" России: о чем говорит данное решение. Эксперты детально разобрали ситуацию специально для нашего издания.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02R8eXRURpPbVj82gL1satFU2jsm4JDc9bNg4m4wNh6Ux9rthzBD2naXPwA7M3rCKgl
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