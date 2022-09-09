Постпред Украины в ООН: у РФ остался единственный правильный путь

Украина будет продолжать давать отпор агрессора, пока последний ее дюйм земли не окажется освобожденным. В сложившейся ситуации для России представляется единственный правильный и возможный выход из ситуации — сдаться и отойти. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы.

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

Украинский дипломат отметил, что, начав агрессию против Украины в 2014 году, вторгнувшись в Украину в феврале 2022 года, Россия нарушила нормы и принципы практически всех основополагающих международных документов, в том числе двусторонних и многосторонних соглашений, Хельсинкского заключительного акта и, в первую очередь, Устава ООН.

Кислица отметил, что Украина защищает себя, Европу, мир и Устав ООН, и будет бороться до тех пор, пока не будет освобожден последний дюйм ее суверенной территории, включая Крым.



"Мы будем бороться с оккупантами до тех пор, пока не будут разбиты все зашедшие в Украину российские солдаты. Единственное, что Путин может сделать, чтобы спасти жизнь своих солдат, это приказать им немедленно отступить", — подчеркнул постпред.

Он напомнил, что благодаря глобальному единству, ленд-лизу, помощи американского народа и других союзников удалось победить Гитлера.

"Зло Путина, как и Гитлера, требует глобального ответа. Так было во время Второй мировой войны. Сейчас это так, и Украина и ее союзники делают все возможное, чтобы обеспечить такой ответ", — продолжил Кислица.

Как доказательство совместных усилий дипломат привел освобождение украинских территорий, активно продолжающееся в Харьковской и Херсонской областях.

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