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Лояльная к РФ страна в Европе согласилась вооружать Украину

Сербия согласилась поставлять оружие Киеву или уже отправила его

сегодня, 10:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Один из возможно слитых в сеть секретных документов утверждает, что Сербия, единственная страна в Европе, которая отказалась ввести санкции против России за ее вторжение в Украину, согласилась поставлять оружие Киеву или уже отправила его. Об этом, как пишет портал "Комментарии", сообщает "Reuters".

Лояльная к РФ страна в Европе согласилась вооружать Украину

Военная техника. Фото: из открытых источников

Документ, содержащий резюме ответов европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и "летальной помощи" или оружии, был среди десятков секретных документов, размещенных в интернете в течение последних недель, что может быть самой серьезной утечкой американских секретов за последние годы.


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В документе под названием "Реакция Европы на продолжающийся российско-украинский конфликт" в виде диаграммы перечислены "оценочные позиции" 38 европейских правительств в ответ на просьбу Украины о военной помощи.

Из диаграммы видно, что Сербия отказалась проводить обучение украинских военных, но обязалась предоставить летальную помощь или уже предоставила ее. В ней также указано, что Сербия имеет политическую волю и военную способность предоставлять оружие Украине в будущем.

Документ имеет грифы "Секретно" и NOFORN, что запрещает его распространение среди иностранных спецслужб и военных. Документ датирован 2 марта и скреплен печатью Объединенного комитета начальников штабов.

Офис президента Сербии Александара Вучича и посольство Украины пока не ответили на запрос о комментариях.

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Источник: https://www.reuters.com/
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