Логика не работает. Названы 4 урока русско-украинской войны для мира

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Ткачик Олеся
По словам Маляр, ошибочно считать, что Россия слабее стран НАТО и поэтому она не решится нападать на одну из них.
Анна Маляр
Еще один урок состоит в том, что не стоит верить России, когда она заявляет о готовности вести переговоры. Единственное о чем готова говорить РФ, это о территориях Украины, которые она хочет себе присвоить, добавила Маляр.
Третий урок для мира состоит в том, что международное сообщество должно понять – на сегодняшний день нет эффективного судебного инструмента привлечения государств к международной уголовной ответственности за преступление агрессию, военные преступления и преступления против человечности. По ее словам, сегодня в мире международная юстиция не работает как инструмент предотвращения и противодействия войнам и не привлекает к ответственности за агрессию военно-политическое руководство стран-агрессоров
Последний урок, который должен извлечь мир, считает Маляр – это понимание того, что остановить Россию может только ответное оружие и мгновенная реакция на ее действия. Она подчеркнула, что последние десять лет показали, что тактика "не раздражать Путина" доказала свою неэффективность.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сколько времени еще Россия может вести войну против Украины.
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