logo

BTC/USD

53422.55

ETH/USD

3155.73

LTC/USD

71.25

USD/UAH

38.65

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Логика не работает. Названы 4 урока русско-украинской войны для мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Логика не работает. Названы 4 урока русско-украинской войны для мира

Европа и мир должны извлечь уроки из войны РФ против Украины, считает бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр. В первую очередь, говорит она, не следует прогнозировать действия России с точки зрения формальной логики

сегодня, 12:32
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

По словам Маляр, ошибочно считать, что Россия слабее стран НАТО и поэтому она не решится нападать на одну из них.

Логика не работает. Названы 4 урока русско-украинской войны для мира

Анна Маляр

Есть много исторических примеров, когда Россия неадекватно оценивала свои силы и втягивалась в заведомо проигрышные для себя операции. Даже в войне с Украиной россияне не смогли учесть все факторы нашего сопротивления и отправились на Киев в заведомо проигрышную для них операцию",
– написала в Фейсбуке Маляр.

Еще один урок состоит в том, что не стоит верить России, когда она заявляет о готовности вести переговоры. Единственное о чем готова говорить РФ, это о территориях Украины, которые она хочет себе присвоить, добавила Маляр.

"В этой идее кроется серьезная опасность для поддержания мира во всем мире, ведь такие переговоры будут иметь как следствие легализацию агрессии",
— подчеркнула Маляр и добавила, что после этого любая страна-агрессор будет понимать, что может напасть на какую-нибудь из стран, а затем путем переговоров забрать себе чужие территории.

Третий урок для мира состоит в том, что международное сообщество должно понять – на сегодняшний день нет эффективного судебного инструмента привлечения государств к международной уголовной ответственности за преступление агрессию, военные преступления и преступления против человечности. По ее словам, сегодня в мире международная юстиция не работает как инструмент предотвращения и противодействия войнам и не привлекает к ответственности за агрессию военно-политическое руководство стран-агрессоров

Последний урок, который должен извлечь мир, считает Маляр – это понимание того, что остановить Россию может только ответное оружие и мгновенная реакция на ее действия. Она подчеркнула, что последние десять лет показали, что тактика "не раздражать Путина" доказала свою неэффективность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сколько времени еще Россия может вести войну против Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid035qDUNWGoqoF6vKJ4D8xrG4rCZMNpGsGjrTeVBX6UCp3sKJAVuP2tn3VsV5iCxe2Kl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости