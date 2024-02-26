Логика не работает. Названы 4 урока русско-украинской войны для мира

По словам Маляр, ошибочно считать, что Россия слабее стран НАТО и поэтому она не решится нападать на одну из них.

Анна Маляр

Есть много исторических примеров, когда Россия неадекватно оценивала свои силы и втягивалась в заведомо проигрышные для себя операции. Даже в войне с Украиной россияне не смогли учесть все факторы нашего сопротивления и отправились на Киев в заведомо проигрышную для них операцию",

– написала в Фейсбуке Маляр.

Еще один урок состоит в том, что не стоит верить России, когда она заявляет о готовности вести переговоры. Единственное о чем готова говорить РФ, это о территориях Украины, которые она хочет себе присвоить, добавила Маляр.

"В этой идее кроется серьезная опасность для поддержания мира во всем мире, ведь такие переговоры будут иметь как следствие легализацию агрессии",

— подчеркнула Маляр и добавила, что после этого любая страна-агрессор будет понимать, что может напасть на какую-нибудь из стран, а затем путем переговоров забрать себе чужие территории.

Третий урок для мира состоит в том, что международное сообщество должно понять – на сегодняшний день нет эффективного судебного инструмента привлечения государств к международной уголовной ответственности за преступление агрессию, военные преступления и преступления против человечности. По ее словам, сегодня в мире международная юстиция не работает как инструмент предотвращения и противодействия войнам и не привлекает к ответственности за агрессию военно-политическое руководство стран-агрессоров

Последний урок, который должен извлечь мир, считает Маляр – это понимание того, что остановить Россию может только ответное оружие и мгновенная реакция на ее действия. Она подчеркнула, что последние десять лет показали, что тактика "не раздражать Путина" доказала свою неэффективность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сколько времени еще Россия может вести войну против Украины.