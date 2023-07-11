Ликвидированы "глаза мордора": стало известно о новых потерях РФ на фронте (ВИДЕО)

Специалисты Департамента кибербезопасности ликвидировали три пограничных комплекса видеонаблюдения российских захватчиков, что называются "Муром" и "Кивер", или которые военные называют "глаза мордора".

ВСУ уничтожили три пограничных комплекса видеонаблюдения РФ (фото из открытых источников)

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Об этом сообщили представители Службы безопасности Украины в Telegram. "Только за прошедшую неделю спецсотрудники Департамента кибербезопасности с помощью дронов-камикадзе "отключили" россиянам три комплекса видеонаблюдения модификаций "Муром" и "Кивер", — говорится в информации.

В СБУ рассказали, что российские захватчики пользовались комплексами, чтобы круглосуточно прослеживать украинские позиции, перемещения бойцов ВСУ и корректировать обстрелы из своей артиллерии.

Здесь также отмечают, что было уничтожено два танка захватчиков. Представители Службы безопасности Украины добавляют, что и украинские снайперы не сидели без дела, они точно ликвидировали нескольких российских захватчиков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ ликвидировали российского генерал-лейтенанта . В Запорожской области, в районе временно оккупированного Бердянска, украинские военные убили российского генерал-лейтенанта Олега Цокова. Петр Андрющенко рассказывает, что украинские войска смогли добраться до российского генерала вблизи временно оккупированного Бердянска. По словам советника городского головы Мариуполя, в сентябре российский генерал получил ранения в Украине, однако остался жив.

Известно, что российский военный генерал-лейтенант Юрий Цоков принимал участие в полномасштабном вторжении России в Украину в начале 2022 года. Кроме того, Цоков нанес удары по гражданским объектам Украины, в частности, по мирным гражданам. Осенью россиянин был включен в санкционный список Украины.

