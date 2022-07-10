Ликвидировано несколько российских офицеров, - Арестович

Украинские защитники нанесли удары по командным пунктам россиян на юге. О потерях оккупантов Алексей Арестович написал в Фейсбук. По его словам, 9 июля в Чернобаевке украинские военные попали в скопление врага.

Фото Генеральный штаб ВСУ

"Это еще плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к десяти, погибшим и раненым чуть севернее, в Новой Каховке, командный пункт, состав боеприпасов, несколько десятков единиц техники", — отметил он.

Об этом также сообщили на странице оперативного командования "юг", подчеркнув, что нанесен удар по позициям врага и уничтожена автомобильная техника оккупантов и "57 единиц — это бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины, уничтоженные в Чернобаевке" 9 июля.

Как писал портал, на фронте переломный момент уже прошел около месяца назад, объясняет военный, ведь оккупантам тактика "выжженной земли" тоже не приносит желаемых результатов. Поскольку они не могут наступать по всей линии фронта, а только в одной точке, превращая этот район в ад количеством ударов и обстрелов в момент времени.

Также мы писали , что на 10 июля в Генеральном штабе ВСУ рассказали, в каких направлениях самые горячие бои и где россияне обстреливают населенные пункты. Российская армия продолжает обстрелы украинских населенных пунктов по ракетным системам, авиации, артиллерии. Часть Луганской области украинские защитники удерживают, врагу не удается выйти на админграницы и захватить всю территорию. Украинские защитники наносят сокрушительные потери россиянам.



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