Ликвидация российского командира, запускавшего "Калибры" по Украине: появилась реакция ГУР

Ликвидация в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Сергея Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины, это не фейк. Как передает портал "Комментарии", данную информацию подтвердили в Главном управлении разведки Украины.

Командир подводной лодки "Краснодар" Сергей Ржицкий. Фото: из открытых источников

"В российском Краснодаре застрелен Сергей Ржицкий — бывший командир подводной лодки "Краснодар" Черноморского флота МВФ РФ", — говорится в сообщении.

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По информации украинской разведки, 10 июля Ржицкий был на пробежке в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летие Победы. Примерно в 6.00 утра у него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений бывший командир скончался на месте.

В ГУР Минобороны добавили, что в тот день, когда Ржицкий реши совершить пробежку, погода была плохая, шел дождь, поэтому людей в парке не было, следовательно, нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего.

Стоит отметить, "Краснодар" – это одна из шести подлодок проекта "Варшавянка", которые входят в состав Чорноморского флота РФ. Каждый из них способен нести до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

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