logo

BTC/USD

30554.48

ETH/USD

1882.75

LTC/USD

97.95

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ликвидация российского командира, запускавшего "Калибры" по Украине: появилась реакция ГУР
commentss НОВОСТИ Все новости

Ликвидация российского командира, запускавшего "Калибры" по Украине: появилась реакция ГУР

В ГУР подтвердили ликвидацию российского командира Сергея Ржицкого

сегодня, 10:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Ликвидация в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Сергея Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины, это не фейк. Как передает портал "Комментарии", данную информацию подтвердили в Главном управлении разведки Украины.

Ликвидация российского командира, запускавшего "Калибры" по Украине: появилась реакция ГУР

Командир подводной лодки "Краснодар" Сергей Ржицкий. Фото: из открытых источников

"В российском Краснодаре застрелен Сергей Ржицкий — бывший командир подводной лодки "Краснодар" Черноморского флота МВФ РФ", — говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По информации украинской разведки, 10 июля Ржицкий был на пробежке в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летие Победы. Примерно в 6.00 утра у него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений бывший командир скончался на месте.

В ГУР Минобороны добавили, что в тот день, когда Ржицкий реши совершить пробежку, погода была плохая, шел дождь, поэтому людей в парке не было, следовательно, нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего.

Стоит отметить, "Краснодар" – это одна из шести подлодок проекта "Варшавянка", которые входят в состав Чорноморского флота РФ. Каждый из них способен нести до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский считает, что после пригожинского мятежа, в России может быть еще один – и даже революция. В легионе "Свобода России", состоящем из граждан РФ, воюющих против путинского режима, не только анонсировали новые рейды на российскую территорию, но и подчеркнули, что единственный способ избавиться от Путина после 23-летнего правления диктатора – свергнуть его с помощью оружия. Сам же Путин продолжает лихорадочно тасовать колоду военных генералов, пытаясь избежать повторного бунта и выдавить хоть что-то из войны против Украины. Что можно сказать о состоянии путинского режима на данный момент – после бунта вагнеровцев, передачи Украине командиров-азовцев? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/c/1188235024/611107
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!