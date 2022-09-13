Лидеры США избегают победных танцев на фоне успехов Украины в войне

Лидеры США, начиная с президента Джо Байдена, пытаются официально не говорить о победе Украины на фоне того, как украинское наступление заставило российские войска беспорядочно отступить на севере. Об этом сообщает издание Apnews.

Украина умело использует западное вооружение Фото: из открытых источников

Отмечается, что вместо преждевременных победных заявлений военные руководители США анализируют предстоящие бои и разрабатывают планы предоставления Украине еще большего количества оружия и возможное расширение обучения. В то же время, они настороженно ожидают реакции России на ощутимые потери на поле боя.

Несмотря на то, что в выходные состоялось широкое празднование достижений Украины, американские официальные лица знают, что у президента России Владимира Путина все еще есть войска и ресурсы, которыми можно воспользоваться, и его силы все еще контролируют значительные территории на востоке и юге.

"Я согласен с тем, что не должно быть никаких разговоров о победных голах, потому что у России все еще есть карты, которыми она может сыграть. Украина сейчас явно осуществляет долгосрочные изменения на востоке и севере, и я верю, что если Запад должным образом вооружит Украину, они смогут удержать свои достижения", – сказал Филипп Бридлав, генерал ВВС США в отставке, который был главным командующим НАТО с 2013 по 2016 год.

Законодатели, в частности, указали на высокоточное оружие и ракетные системы, которые США и западные страны предоставили Украине как ключевые для резкого сдвига на фронте, включая высокоточную управляемую высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) и высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM, предназначенную для нацеливания и уничтожения оборудованных радиолокаторами систем ПВО.

"Они там, они в игре, и они меняют ситуацию", — сказал сенатор Крис Кунс, демократ от штата Делавер и член комитета Сената по международным отношениям. В руках высокомотивированных украинских бойцов, максимально использующих оружие есть готовые беспилотники, брошенное российское оружие и передовое оружие с Запада HIMARS, позволяющие украинцам "резко изменить ситуацию", – сказал Кунс.

Байден также признал успехи Украины на поле боя в выходные, но отказался говорить больше.

"Я не собираюсь говорить об этом сейчас, потому что все в процессе", — сказал он журналистам.

Ранее "Комментарии" сообщали о прибытии в Украину военной помощи из Австралии.

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