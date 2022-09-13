Лидеры США избегают победных танцев на фоне успехов Украины в войне

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Афанасьева Анна
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США, начиная с президента Джо Байдена, пытаются официально не говорить о победе
Украины на фоне того, как украинское наступление заставило российские войска
беспорядочно отступить на севере. Об этом сообщает издание Apnews.
Украина умело использует западное вооружение Фото: из открытых источников
Отмечается,
что вместо преждевременных победных заявлений военные руководители США
анализируют предстоящие бои и разрабатывают планы предоставления Украине еще
большего количества оружия и возможное расширение обучения. В то же время, они
настороженно ожидают реакции России на ощутимые потери на поле боя.
Несмотря
на то, что в выходные состоялось широкое празднование достижений Украины,
американские официальные лица знают, что у президента России Владимира Путина
все еще есть войска и ресурсы, которыми можно воспользоваться, и его силы все
еще контролируют значительные территории на востоке и юге.
"Я
согласен с тем, что не должно быть никаких разговоров о победных голах, потому
что у России все еще есть карты, которыми она может сыграть. Украина сейчас
явно осуществляет долгосрочные изменения на востоке и севере, и я верю, что
если Запад должным образом вооружит Украину, они смогут удержать свои
достижения", – сказал Филипп Бридлав, генерал ВВС США в отставке, который был
главным командующим НАТО с 2013 по 2016 год.
Законодатели,
в частности, указали на высокоточное оружие и ракетные системы, которые США и
западные страны предоставили Украине как ключевые для резкого сдвига на фронте,
включая высокоточную управляемую высокомобильную артиллерийскую ракетную
систему (HIMARS) и высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM,
предназначенную для нацеливания и уничтожения оборудованных радиолокаторами
систем ПВО.
"Они
там, они в игре, и они меняют ситуацию", — сказал сенатор Крис Кунс,
демократ от штата Делавер и член комитета Сената по международным отношениям. В
руках высокомотивированных украинских бойцов, максимально использующих оружие
есть готовые беспилотники, брошенное российское оружие и передовое оружие с
Запада HIMARS, позволяющие украинцам "резко изменить ситуацию", – сказал Кунс.
Байден
также признал успехи Украины на поле боя в выходные, но отказался говорить
больше.
"Я
не собираюсь говорить об этом сейчас, потому что все в процессе", — сказал
он журналистам.
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"Комментарии"
сообщали о прибытии в Украину военной помощи из Австралии.
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