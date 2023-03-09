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Личность Героя, расстрелянного рашистами, подтвердили судебные эксперты

Александр Мациевский остался верен присяге и Украине до последнего

сегодня, 16:26 comments1586
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Автор:

Константин Куликов
Судебные эксперты Минюста подтвердили личность погибшего Героя, расстрелянного рашистами под Бахмутом за отказ снять украинский шеврон и слова "Слава Украине". Эксперты определили с помощью фотопортретного исследования, что погибшим является Александр Мациевский. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление замминистра юстиции Андрея Гайченко.

При сравнительном исследовании изображений человека на фото — Александра Мациевского и скриншота из видео расстрела — эксперты установили совпадение нескольких общих и отдельных признаков. В частности, форм и размеров морщин, оттопыренности уха, размера шрама на брови, размера и формы губ и подбородка. Эксперты вынесли свой вердикт: "установленное совпадение общих и отдельных признаков создает индивидуальную совокупность и дает основания для вывода, что на предоставленных на исследование фотоизображениях изображен один и тот же человек".

"Шаг за шагом вычислим и его убийц. Соболезнование родным. Ужасает другое: сколько еще подобных историй нам пока не известны? Нелюди и убийцы, гореть вам в аду!" – написал в Фейсбук Андрей Гайченко.

Напомним, что ранее личность Александра Мациевского подтвердили его мать, сын, боевые побратимы и с соответствующим официальным заявлением выступило региональное управление Сил ТрО "Север" ВСУ. Они рассказали об обстоятельствах последнего боя Героя и его погибших побратимов:

"30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара он и еще четверо военнослужащих во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника, — сказано в сообщении. — Где-то в 12 часов визуальный контакт и связь с ними исчезла. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен, свидетелей, к сожалению, не осталось, все погибшие или пропавшие без вести".

14 февраля 2023 года Нежин смог провести в последний путь своего земляка.

Напомним, что в ООН подтвердили подлинность видео, а во время своего визита в Киев Антониу Гуттериш, комментируя эти шокирующие кадры, призвал к соблюдению законов войны.

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Обсуждения

антиБандерЛох

сегодня, 17:24

земля стекловатой этому пидарасу, убитому своими же побратЫмами-пидарасами.


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