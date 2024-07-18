Левый берег Украины остался почти без света: почему люди отключены от электроэнергии

В Украине серьезно ухудшилась ситуация со светом из-за нереальной жары, а страдают от этого обычные. Высокие температуры привели к возгоранию трех трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС, о чем заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Харченко сообщил, что все три трансформатора сгорели за последние три дня.

"Два дня назад на Южноукраинской АЭС, судя по всему от жары, физически сгорело два трансформатора тока. Это привело, по словам людей на месте, к отключению от сети одного из реакторов", — отметил он.

Это вызвало отключение высоковольтных линий сети "Укрэнерго". Из-за этой аварии без света остался левый берег Украины, включая Днепр и Сумы. Уже в четверг сгорел еще один трансформатор той же АЭС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему сейчас в Украине наблюдается бешеный дефицит электроэнергии. В Украине есть атомные электростанции – они государственные, частично тепловые, которые испытали наибольшее разрушение, поэтому их не хватает, есть гидростанции, которых очень мало и так называемые альтернативные – это солнечные и ветростанции, рассказал порталу "Комментарии" глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

По его словам, наименьшая цена на атомную энергетику, а самая высокая на альтернативную, но все установило государство, как результат Укрэнерго приходится импортировать большие объемы дорогостоящей электроэнергии. При этом эксперт отметил, что по состоянию на сегодняшний день ракетные удары террористической России уничтожили почти 75% тепловой энергетики в Украине.

