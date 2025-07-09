Летнее наступление РФ: какие направления Путин определил для прорыва

Россияне пытаются спасти свое летнее наступление, которое многие уже успели назвать провальным. Так ли это? Какие направления фронта сегодня самые горячие? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Самое главное – это то, что мы начали активно уничтожать подходящие вражеские силы

Генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж заявил в эфире канала "FREEDOM", что ключевая цель россиян не изменилась. Они, как и прежде, хотят полностью окружить Покровск.

"Их идея – либо уничтожить нас, либо вынудить к отходу, но этого не будет. По Покровскому направлению потери врага за сутки – до 600 человек. Также активизировались удары в районе Угледара – враг пытается создать предпосылки наступления с юга, расширяя кольцо вокруг Покровского сектора", – отметил эксперт.

Эксперт отметил, что российское командование сосредоточило около 55 тыс. различных подразделений на этом направлении и начало определенное продвижение в сторону Сум. Их задача – подойти к городу и создать условия для окружения и удара по областному центру. Мы тогда сорвали эти планы, нанесли контрудары, отбросили врага назад, уже проводились определенные рокировки. Но Путин четко поставил цель: “освободить”, как он это называет.

В районе Юнаковки и других участков Сумской области россияне действуют, используя удары с юга и севера, пытаясь создать фланги и усилить ударные группы. Мы, отражая их маневры, создали укрепленные районы нетрадиционного типа – там, где раньше они били по окопам беспилотниками, корректируемыми боеприпасами, мы теперь используем комбинированные варианты защиты. В последние дни враг пытается возобновить наступление – активно комбинируя танки, мотоциклетные группы, квадроциклы, небольшие отряды спецназа. Заходят с флангов. Ситуация сложная, напряженная, но мы уже адаптировались, осваиваем тактику, маневрируем, перемещаем войска.

Николай Маломуж считает, что самое главное – это то, что мы начали активно уничтожать подходящие вражеские силы ракетными и артиллерийскими ударами, а также беспилотниками. Сейчас они пытаются пробиться узкими клиньями, особенно в районе Юнаковки, концентрируя усилия, чтобы прорвать нашу линию укреплений и двигаться дальше.

Одним из самых горячих направлений фронта является Северо-Слобожанское

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в интервью YouTube-каналу "РБК-Украина" заявил, что сейчас одним из самых напряженных направлений фронта является Северо-Слобожанское. Также продолжаются интенсивные боевые действия на Покровском, Новопавловском и Лиманском.

"Если мы говорим по конкретным направлениям, действительно, что пока что север, северо-восток Украины наиболее сейчас активен. Это Северо-Слобожанское направление. Знаем, что противник начал, скажем так, активизироваться в районе Купянска, Купянска узлового. Лиманское направление, оно уже давно горячее, по интенсивности боя уступает только в Покровском и Новопавловском.", — рассказал Тимочко.

Он также отметил, что уже более года ситуация далеко не простая на Часовьяровском и Торецком направлениях.

По словам эксперта, если мы говорим, что противник рассматривает процесс захвата Константиновки как плацдарм для формирования ударного кулака в сторону Дружковки на Краматорск-Славянск, это связано с те, что в районе Мирнограда им не удалось разрезать наши силы обороны, а чтобы отрезать в обороне и в Дмитровке, Мирноград-Покровск, Покровск-Мирноград, чтобы уже не смогли обойти с флангов Покровск, то, конечно, Новопавловское направление сейчас они давят.

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