logo

BTC/USD

25032.71

ETH/USD

1645.73

LTC/USD

73.81

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Leopard из Швейцарии поедут в Украину через Германию: СМИ узнали подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Leopard из Швейцарии поедут в Украину через Германию: СМИ узнали подробности

Зеленский вновь призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину

сегодня, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Швейцария настроена продать часть своих списанных танков Leopard обратно в Германию, где их уже модернизируют и отправят в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bild".

Leopard из Швейцарии поедут в Украину через Германию: СМИ узнали подробности

Танк Leopard. Фото из открытых источников

Отметим, Швейцарский парламент большинством голосов высказался за снятие с вооружения танков Leopard – необходимое условие для их поставки в Германию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Однако вторая палата парламента еще должна проголосовать по этому вопросу. После этого окончательное слово будет за правительством. Оно уже выразило свое одобрение.

В частности, Швейцария намерена продать 25 из своих 96 танков Leopard.

Стоит напомнить, что Швейцария с 1815 года заявляет о своем нейтралитете. Берн отказывается передавать оружие для ведения войны. Также за это время не было оказано ни одной из сторон военной помощи. Также Берн категорически запрещает реэкспорт своего оружия в третьи страны. Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно обращался с просьбой от всего украинского народа к правительству и парламенту Швейцарии снять запрет на реэкспорт оружия в Украину. Президент заявил, что, если Берн таки сделает исключение для Украины в своем правиле, это будет жизненно важный шаг для нашей страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — чего добивается Китай, помогая РФ в войне – стоит ли ждать еще большей активизации.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России не заканчиваются ракеты с западными компонентами: почему не срабатывают санкции и как заставить третьи страны прекратить помогать путинскому режиму с закупкой вооружения. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-doch-nicht-mehr-neutral-schweiz-will-ukraine-panzer-liefern-84337628.bild.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!