Leopard из Швейцарии поедут в Украину через Германию: СМИ узнали подробности

Швейцария настроена продать часть своих списанных танков Leopard обратно в Германию, где их уже модернизируют и отправят в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bild".

Танк Leopard. Фото из открытых источников

Отметим, Швейцарский парламент большинством голосов высказался за снятие с вооружения танков Leopard – необходимое условие для их поставки в Германию.

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Однако вторая палата парламента еще должна проголосовать по этому вопросу. После этого окончательное слово будет за правительством. Оно уже выразило свое одобрение.

В частности, Швейцария намерена продать 25 из своих 96 танков Leopard.

Стоит напомнить, что Швейцария с 1815 года заявляет о своем нейтралитете. Берн отказывается передавать оружие для ведения войны. Также за это время не было оказано ни одной из сторон военной помощи. Также Берн категорически запрещает реэкспорт своего оружия в третьи страны. Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно обращался с просьбой от всего украинского народа к правительству и парламенту Швейцарии снять запрет на реэкспорт оружия в Украину. Президент заявил, что, если Берн таки сделает исключение для Украины в своем правиле, это будет жизненно важный шаг для нашей страны.

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