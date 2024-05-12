Легион "Свобода России" обратился к армии Путина: что предложили

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Легион "Свобода России" опубликовал видео, в котором члены группировки призывают российских солдат в составе армии РФ сдаваться в украинский плен или присоединяться к российским освободительным силам для военного противостояния против режима Путина.
Бойцы из легиона "Свобода России". Фото из открытых источников
В видеоролике члены легион "Свобода России" обратились к российской армии, зашедшей на территорию Харьковщины. Российские добровольцы призвали солдат РФ не бегать по лесополосам и искать укрытия от дронов, а воспользоваться программой "Путь чести", которая применяется для приема бывших российских военных.
Таким образом, российские военные могут получить возможность сдаться в украинский плен, или присоединиться к трем добровольным группировкам, которые ведут борьбу против режима Путина.
По их словам, уже многие солдаты российской армии добровольно пошли в плен и присоединились к российским освободительным силам.
Также для россиян дополнительно предоставили контакты, через которые они могут сдаться в плен, или воевать против режима Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный назвал главную причину прорыва россиян вблизи Волчанска.
Также "Комментарии" писали о рекордной атаке Украины по территории РФ.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!