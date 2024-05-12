logo

BTC/USD

61104.27

ETH/USD

2927.92

LTC/USD

81.40

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Легион "Свобода России" обратился к армии Путина: что предложили
commentss НОВОСТИ Все новости

Легион "Свобода России" обратился к армии Путина: что предложили

Российские добровольцы из легиона "Свобода России" (ЛСР) предлагают солдатам армии РФ лучший вариант, чем военные действия на стороне режима Путина.

сегодня, 15:52
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Легион "Свобода России" опубликовал видео, в котором члены группировки призывают российских солдат в составе армии РФ сдаваться в украинский плен или присоединяться к российским освободительным силам для военного противостояния против режима Путина.

Легион "Свобода России" обратился к армии Путина: что предложили

Бойцы из легиона "Свобода России". Фото из открытых источников

В видеоролике члены легион "Свобода России" обратились к российской армии, зашедшей на территорию Харьковщины. Российские добровольцы призвали солдат РФ не бегать по лесополосам и искать укрытия от дронов, а воспользоваться программой "Путь чести", которая применяется для приема бывших российских военных.

Таким образом, российские военные могут получить возможность сдаться в украинский плен, или присоединиться к трем добровольным группировкам, которые ведут борьбу против режима Путина.

"Мы гарантируем безопасный выход из поля боя, питание, медицинскую помощь и право выбора. Вы можете остаться в безопасности в плену или перейти на сторону российских освободительных сил – Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" или "Сибирского батальона"", – говорят бойцы ЛРС.

По их словам, уже многие солдаты российской армии добровольно пошли в плен и присоединились к российским освободительным силам.

"Многие военнослужащие путинской армии, понимая к чему ведет командование жидов, уже закончили свою службу в преступной армии с честью, сдавшись в плен или перейдя на нашу сторону", — отметили в ЛРС.

Также для россиян дополнительно предоставили контакты, через которые они могут сдаться в плен, или воевать против режима Путина.

  • — Telegram: @Path_of_honor
  • — Signal: path_of_honor.01
  • — Почта: [email protected]
  • — WhatsApp: 380666361603

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный назвал главную причину прорыва россиян вблизи Волчанска.

Также "Комментарии" писали о рекордной атаке Украины по территории РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости