Легендарный солист Pink Floyd попал под влияние российской пропаганды, ему ответила Зеленская

Роджер Уотерс, основатель и бывший солист Pink Floyd, написал открытое письмо первой леди Украины, утверждая, что поставка оружия является "трагической ошибкой" и что в интересах США "чтобы конфликт длился как можно дольше". Он также просит активизировать усилия по прекращению войны. На такие слова американца ответила Елена Зеленская в соцсети Twitter.

Легендарный солист Pink Floyd попал под влияние российской пропаганды. Фото из открытых источников

Несколько дней назад основатель популярной группы Pink Floyd направил открытое письмо Елене Зеленской, в котором выражает критическое отношение к шагам Запада по войне в Украине. По его мнению, снабжение оружия было "трагической ошибкой", а США "уже заявили о своей заинтересованности в том, чтобы война длилась как можно дольше".

Роджер Уотерс считает, что Украиной правят "силы крайнего национализма". В открытом письме музыкант пишет, что украинские лидеры виноваты в этой войне, а сама война идет на пользу властвующим классам и ультранационалистам, как в Украине, так и в США.

Днем позже первая леди Украины кратко ответила на заявления Уотерса.

"Это Россия вторглась в Украину, разрушает города и убивает мирных жителей. Украинцы защищают свою землю и будущее своих детей", – написала Елена Зеленская в соцсетях.

Далее жена Владимира Зеленского продолжила:

"Если мы сдадимся — нас завтра не будет. Если Россия сдастся — война закончится. Лучше просите мира у президента России. Не в Украины", — добавила первая леди Украины.

Это не первые шокирующие слова музыканта о войне в Украине. В прошлом месяце соучредитель Pink Floyd назвал Джо Байдена "военным преступником" из-за поставок оружия из США в Украину. Также Уотерс просит Байдена склонить Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

Интересно, что в начале войны группа Pink Floyd спела с украинским музыкантом Андреем Хливнюком песню "Ой у лузі червона калина"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Елена Зеленская рассказывала, как изменился президент Украины во время войны.





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