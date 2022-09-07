Легендарный солист Pink Floyd попал под влияние российской пропаганды, ему ответила Зеленская

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Роджер Уотерс, основатель и бывший солист Pink Floyd, написал открытое письмо первой леди Украины, утверждая, что поставка оружия является "трагической ошибкой" и что в интересах США "чтобы конфликт длился как можно дольше". Он также просит активизировать усилия по прекращению войны. На такие слова американца ответила Елена Зеленская в соцсети Twitter.
Легендарный солист Pink Floyd попал под влияние российской пропаганды. Фото из открытых источников
Несколько дней назад основатель популярной группы Pink Floyd направил открытое письмо Елене Зеленской, в котором выражает критическое отношение к шагам Запада по войне в Украине. По его мнению, снабжение оружия было "трагической ошибкой", а США "уже заявили о своей заинтересованности в том, чтобы война длилась как можно дольше".
Роджер Уотерс считает, что Украиной правят "силы крайнего национализма". В открытом письме музыкант пишет, что украинские лидеры виноваты в этой войне, а сама война идет на пользу властвующим классам и ультранационалистам, как в Украине, так и в США.
Днем позже первая леди Украины кратко ответила на заявления Уотерса.
Далее жена Владимира Зеленского продолжила:
Это не первые шокирующие слова музыканта о войне в Украине. В прошлом месяце соучредитель Pink Floyd назвал Джо Байдена "военным преступником" из-за поставок оружия из США в Украину. Также Уотерс просит Байдена склонить Владимира Зеленского к переговорам с Россией.
Интересно, что в начале войны группа Pink Floyd спела с украинским музыкантом Андреем Хливнюком песню "Ой у лузі червона калина"
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Елена Зеленская рассказывала, как изменился президент Украины во время войны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости