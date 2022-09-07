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Легендарный солист Pink Floyd попал под влияние российской пропаганды, ему ответила Зеленская

Елена Зеленская ответила на слова солиста Pink Floyd, критикующего Украину

сегодня, 08:59
Автор:

Slava Kot
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Роджер Уотерс, основатель и бывший солист Pink Floyd, написал открытое письмо первой леди Украины, утверждая, что поставка оружия является "трагической ошибкой" и что в интересах США "чтобы конфликт длился как можно дольше". Он также просит активизировать усилия по прекращению войны. На такие слова американца ответила Елена Зеленская в соцсети Twitter.

Легендарный солист Pink Floyd попал под влияние российской пропаганды, ему ответила Зеленская

Легендарный солист Pink Floyd попал под влияние российской пропаганды. Фото из открытых источников

Несколько дней назад основатель популярной группы Pink Floyd направил открытое письмо Елене Зеленской, в котором выражает критическое отношение к шагам Запада по войне в Украине. По его мнению, снабжение оружия было "трагической ошибкой", а США "уже заявили о своей заинтересованности в том, чтобы война длилась как можно дольше".

Роджер Уотерс считает, что Украиной правят "силы крайнего национализма". В открытом письме музыкант пишет, что украинские лидеры виноваты в этой войне, а сама война идет на пользу властвующим классам и ультранационалистам, как в Украине, так и в США.

Днем позже первая леди Украины кратко ответила на заявления Уотерса.

"Это Россия вторглась в Украину, разрушает города и убивает мирных жителей. Украинцы защищают свою землю и будущее своих детей", – написала Елена Зеленская в соцсетях.

Далее жена Владимира Зеленского продолжила:

"Если мы сдадимся — нас завтра не будет. Если Россия сдастся — война закончится. Лучше просите мира у президента России. Не в Украины", — добавила первая леди Украины.

Это не первые шокирующие слова музыканта о войне в Украине. В прошлом месяце соучредитель Pink Floyd назвал Джо Байдена "военным преступником" из-за поставок оружия из США в Украину. Также Уотерс просит Байдена склонить Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

Интересно, что в начале войны группа Pink Floyd спела с украинским музыкантом Андреем Хливнюком песню "Ой у лузі червона калина"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Елена Зеленская рассказывала, как изменился президент Украины во время войны.




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Источник: https://twitter.com/ZelenskaUA/status/1567182927703728129
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