LED-лампы на лампы накаливания: в Украине проведут энергосберегающую акцию

Кабинет Министров Украины инициировал программу замены 50 миллионов старых ламп на новые LED-лампы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в соцсети Telegram.

Будут менять старые на LED-лампы. Фото: https://pixabay.com/





В частности, планируется обмен 20-25 миллионов ламп у населения. Кроме того, анонсирована замена ламп в учреждениях социальной инфраструктуры – школах, больницах, детсадах и т.д. Согласно сообщению главы правительства, закупку 30 миллионов штук LED-ламп профинансирует Европейская комиссия. Таким образом, удастся сэкономить 1 гигаватт электроэнергии и снизить дефицит в сети.





LED-лампы украинские власти рассчитывают начать получать уже до конца этого года.





Как известно, во время обращения Президента Украины к участникам конференции "Солидарные с украинским народом" Владимир Зеленский отметил, что практическим результатом конференции могла бы стать договоренность о финансировании проекта по закупке LED-ламп для Украины. По его словам, 50 миллионов таких ламп позволят сэкономить около 1 гигаватта электричества. Учитывая, что средний дефицит в нашей энергосистеме около 2,5 гигаватта, этот проект также должен помочь.





Россия наносит массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре Украины. С начала октября враг совершил восемь массированных ударов, запустив десятки ракет по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате этих волн были повреждены все тепловые и гидроэлектростанции. Кроме того, ракетными атаками в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Из-за дефицита мощности в энергосистеме в стране ввели плановые графики отключения электроэнергии, приходится прибегать и к аварийным отключениям. В первом приоритете подключения – критическая инфраструктура и больницы, во втором – предприятия и объекты военно-промышленного комплекса, далее – бизнес, производящий критически важные товары и продукты. И только на четвёртом этапе подключают жилые дома.





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