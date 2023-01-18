Лавров заверил, что Россия не разрывала сотрудничество с разведкой США

В ходе пресс-конференции, подведшей итоги дипломатической деятельности России в 2022 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что его страна не разрывала диалог с разведкой США. Российский политик сказал, что американцы прекратили сотрудничество сами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Российский руководитель МИД Сергей Лавров заверил, что состоявшаяся в ноябре 2022 года встреча руководителей разведывательных служб России и США была полезной, однако не дала никаких прорывных результатов на будущее.

"Да, это было достаточно серьезно и полезно, хотя никаких прорывов не принесло", – сказал он.

В ноябре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции в Анкаре встретился директор ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Как уверяют американские чиновники, во время встреч вопрос Украины не решался, а обсуждали обмен граждан между странами. Вскоре стало известно, что США извлекли из российской тюрьмы баскетболистку, а в РФ отправили торговца оружием. Сотрудничество между разведывательными ведомствами прокомментировал Сергей Лавров.

"Мы не разрывали этот диалог. Мы не разрывали ни одно из направлений нашего сотрудничества. США их разорвали. Мы не будем бегать за ними и говорить, что давайте снова будем друзьями", — сказал иностранных дел РФ .

Недавно Нарышкин сообщил, что может состояться новая встреча с руководителями ЦРУ, если обе стороны договорятся об этом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров назвал цели России в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о том, что министр иностранных дел России сравнил действия Запада с шагами Гитлера и Наполеона.

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