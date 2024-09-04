Лавров пригрозил США из-за нового оружия для Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на информацию, что США близки к тому, чтобы отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты AGM-158 JASSM. По его словам, Вашингтону нужно учитывать "красные линии" России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину отреагировал на возможность США предоставить Украине дальнобойные ракеты для истребителей F-16. Глава МИД РФ в очередной раз пригрозил Западу "красными линиями".

"Не надо шутить с нашими красными линиями. Американцы знают, где они проходят", – сказал Лавров.

Российский министр заявил, что США уже перешагнули за "порог, который для себя обозначал". Поэтому для Вашингтона это может оказаться опасно, добавил Лавров.

Издание Reuters сообщило, что США могут прислать Украине крылатые ракеты воздушного базирования класса "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM, однако, сначала Соединенные Штаты должны решить технические вопросы. Вес боевой части ракеты составляет 450 кг, дальность поражения базовой версии составляет 360 километров, а ER-версии – 980. JASSM нацеливается с помощью GPS, а на конечной траектории ракета использует инфракрасную камеру для поиска и уничтожения цели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский обратился к 4 странам-партнерам с призывом, который поможет закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что СМИ, назвали важное решение США, которое может быть последним шансом Владимира Зеленского получить разрешение от Байдена на использование дальнобойного оружия для ударов по РФ.