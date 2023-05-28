logo

BTC/USD

27224.87

ETH/USD

1845.06

LTC/USD

89.29

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лавров отреагировал на список ликвидации ГУР, куда попал Путин и другие представители РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров отреагировал на список ликвидации ГУР, куда попал Путин и другие представители РФ

Появилась реакция Сергея Лаврова на список украинской разведки, куда попал президент России Владимир Путин

сегодня, 12:30 comments1733
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на список украинской разведки, где были перечислены имена российских деятелей, причастных к войне в Украине, в частности Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лавров отреагировал на список ликвидации ГУР, куда попал Путин и другие представители РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Представитель украинской военной разведки ГУР Вадим Скибицкий назвал Путина "мишенью номер один" для украинских спецслужб. На это ответил глава МИД РФ Сергей Лавров, ожидающий санкций Запада против Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Кукловоды, сидящие в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны. Надеюсь, что будут санкции в отношении этих так называемых руководителей", — сказал Сергей Лавров.

Напомним, что Скибицкий кроме Владимира Путина указал и на других представителей РФ, ведущих причастные к войне в Украине: министр обороны России Сергей Шойгу, владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, глава генштаба РФ Валерий Герасимов.

По словам представителя украинской разведки, все эти люди есть "наши враги" и "в конце концов каждому придется ответить за свои действия". После слов Скибицкого, представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, что украинская разведка имела целью не ликвидацию Путина, а его остановку его деятельности. По его словам, правительство Украины стремится привлечь российского диктатора к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на мирную инициативу по решению войны, которую предлагает президент Южной Африки.

Также "Комментарии" писали, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался о российских повстанцах, зашедших на территорию Белгородской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6471ea169a79472a58e2db23
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!