Лавров отреагировал на список ликвидации ГУР, куда попал Путин и другие представители РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на список украинской разведки, где были перечислены имена российских деятелей, причастных к войне в Украине, в частности Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Представитель украинской военной разведки ГУР Вадим Скибицкий назвал Путина "мишенью номер один" для украинских спецслужб. На это ответил глава МИД РФ Сергей Лавров, ожидающий санкций Запада против Украины.

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"Кукловоды, сидящие в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны. Надеюсь, что будут санкции в отношении этих так называемых руководителей", — сказал Сергей Лавров.

Напомним, что Скибицкий кроме Владимира Путина указал и на других представителей РФ, ведущих причастные к войне в Украине: министр обороны России Сергей Шойгу, владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, глава генштаба РФ Валерий Герасимов.

По словам представителя украинской разведки, все эти люди есть "наши враги" и "в конце концов каждому придется ответить за свои действия". После слов Скибицкого, представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, что украинская разведка имела целью не ликвидацию Путина, а его остановку его деятельности. По его словам, правительство Украины стремится привлечь российского диктатора к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на мирную инициативу по решению войны, которую предлагает президент Южной Африки.

Также "Комментарии" писали, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался о российских повстанцах, зашедших на территорию Белгородской области.