Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров категорически отверг предложение Киева о прекращении боевых действий для начала переговорного процесса по прекращению войны. Свою позицию министр иностранных дел страны-оккупанта аргументировал невозможностью полагаться только на устные договоренности. Чего ждать от развития событий в войне? Издание "Комментарии" решило выяснить версии трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

По мнению ChatGPT , российское руководство считает, что сохраняет военную инициативу на отдельных участках фронта и может использовать время для дальнейшего давления на Украину. В ближайшие месяцы следует ожидать продолжения интенсивных боев, ракетных ударов и атак дронами.

В то же время, жесткая риторика не означает полного отказа от дипломатии. Кремль может использовать ее в качестве инструмента давления перед возможными переговорами с США и другими международными посредниками. Наиболее реалистичным сценарием остается затяжное противостояние, где военные действия будут сочетаться с дипломатической борьбой.

По оценке Gemini , слова Лаврова фактически подтверждают стратегию Кремля на войну истощения. Россия делает ставку на длительный конфликт в надежде на ослабление западной поддержки Украины. Это может означать продолжение наступательных действий на фронте, массированное использование авиации, ракет и дронов, а также попытки усилить давление на украинский тыл и энергетическую инфраструктуру.

В свою очередь Copilot считает, что отказ от замораживания войны свидетельствует об отсутствии перспектив быстрого дипломатического урегулирования. Москва стремится навязать свои условия силовым методом, что увеличивает риск новейших наступательных операций. Для Украины ключевыми факторами остаются поддержка союзников, укрепление обороноспособности и сохранение устойчивости государства в условиях продолжительного противостояния.

Таким образом все три версии ИИ убеждены, что на прекращение боевых действий в ближайшем будущем точно не стоит надеяться, поскольку нынешняя стратегия режима Владимира Путина направлена на полное истощение Украины в моральном и материальном плане.

Портал "Комментарии" уже писал , что в польском правительстве считают, что Варшава и Киев способны самостоятельно урегулировать противоречия, возникшие в последнее время в двусторонних отношениях. Об этом заявил представитель правительства Польши Адам Шлапка, комментируя возможность привлечения Европейской комиссии к посреднической роли между двумя странами.