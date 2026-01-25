Лагеря перевоспитания: как россия ломает украинских детей в оккупации

Рубрики
На захваченных Россией украинских территориях формируется целая система принудительного "перевоспитания" детей, направленная на полное искоренение украинской идентичности. Оккупационные власти создают условия, при которых детям навязывают единое "будущее" — в составе России, лишая их права на собственную культуру, язык и мировоззрение.
Украинские дети в российской оккупации
Украинских детей массово отправляют в так называемые лагеря "отдыха" и "патриотическое воспитание". В действительности эти учреждения выполняют функцию идеологической обработки. Там детей учат российских пропагандистских нарративов, формируют ненависть к Украине, Вооруженным силам и всему украинскому.
Кроме идеологии детей с раннего возраста привлекают к милитаризации. Им демонстрируют оружие, учат пользоваться боевыми дронами, объясняют основы минно-взрывного дела и готовят к участию в военных действиях в будущем. Такое "обучение" преподносится как игра или "полезный навык", но фактически является прямым нарушением международного гуманитарного права.
Отдельным элементом этой системы становится поощрение доносов. Детей учат сообщать оккупационным администрациям о "неправильном" поведении как сверстников, так и собственных родителей. Лояльность к оккупационным властям формируется через страх, контроль и вознаграждения, а донос преподносится как "гражданская ответственность".
Таким образом, Россия выстраивает среду, где детство превращается в инструмент войны. Под прикрытием счастливой жизни украинских детей лишают права быть украинцами, закладывая основы будущей лояльности к оккупационному режиму и воспроизведение агрессии на годы вперед.