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155 млрд евро на войну: Зеленский обратился в ЕС со срочной просьбой

Глава государства призвал ЕС профинансировать украинскую оборонную промышленность и заявил о возможности увеличить производство беспилотников в два-три раза

16 октября 2026, 18:25
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Клименко Елена

Украина нуждается не менее 70 млрд евро в дополнительном финансировании от европейских партнеров в 2027 году, чтобы продолжать оборону от российской агрессии, закупать вооружение и наращивать производство собственной военной техники. С таким призывом президент Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Европейского Союза 16 октября во время саммита Европейского совета.

155 млрд евро на войну: Зеленский обратился в ЕС со срочной просьбой

Фото: из открытых источников

По словам главы государства, общие расходы Украины на войну в следующем году составят 155 млрд евро. Поэтому Киеву необходима дополнительная поддержка партнеров, которая поможет обеспечивать армии и сдерживать российские войска.

"Это реалистичная сумма. И я прошу вас найти эту поддержку. Она поможет нам сдерживать Россию", — подчеркнул Зеленский.

Одним из ключевых направлений использования средств президент назвал развитие украинского производства беспилотников. По его словам, дроны играют важную роль на фронте: помогают срывать российские штурмы, поражать логистические маршруты оккупационных войск и наносить удары, ослабляющие экономические возможности России.  

Зеленский отметил, что при наличии достаточного финансирования Украина могла бы увеличить производство беспилотников в два-три раза в зависимости от их типа. Однако в настоящее время для масштабирования производственных мощностей не хватает необходимых ресурсов.

Президент также призвал европейские государства активнее инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс. По его мнению, дополнительное финансирование позволит Украине не только обеспечивать потребности фронта, но и усилить возможности противодействия российской агрессии.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп все чаще критикует Украину и обвиняет Владимира Зеленского в нежелании договариваться с Россией? Дипломат и директор Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что объяснять поведение американского президента исключительно стремлением к миру было бы слишком упрощено.



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