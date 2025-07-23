150 кораблей и 15 000 военных: Россия начала морские маневры

23 июля Россия начала одни из крупнейших военно-морских учений в этом году под названием "Июльский шторм". Маневры будут продолжаться до 27 июля на нескольких стратегических направлениях — в Тихом океане, Северном Ледовитом океане, Балтийском и Каспийском морях. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Россия проводит масштабные военно-морские учения

В учениях задействовано более 150 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, около 120 самолетов, 10 береговых ракетных комплексов и более 15 тысяч военнослужащих. Общее руководство осуществляет командующий Военно-морскими силами РФ адмирал Александр Моисеев.

Основная цель учений – проверка способности флота проводить масштабные и нестандартные операции с применением современных технологий, в частности, ударных БпЛА, новейших ракетных систем и методов ведения войны в открытом море.

По данным Минобороны РФ, маневры включают:

развертывание корабельных групп в зонах потенциального конфликта;

отражение воздушных, беспилотных и морских атак;

уничтожение условного противника в море;

тренировка противолодочных действий;

оборону важных прибрежных и экономических объектов;

обеспечение сохранности торговых и стратегических маршрутов.

Эти учения проходят на фоне продолжающейся войны РФ против Украины, где, по данным западных источников, российский флот понес значительные потери, особенно в Черном море. Речь идет о десятках пораженных кораблей, включая флагмана ЧФ РФ "Москва".

В то время как НАТО активизирует свои действия на восточном фланге, Кремль пытается продемонстрировать, что, несмотря на потери, российский флот сохраняет боеспособность и способен действовать в глобальном масштабе — от Арктики до Дальнего Востока.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг НАБУ и САП.