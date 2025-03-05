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73-летний львовянин получил приговор: он навел ракеты на Яворовский полигон

Александр Косторный признан виновным в госизмене из-за наведения ракет на Яворовский полигон.

сегодня, 15:20
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Slava Kot

Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда оставила без изменений приговор львовянину Александру Косторному, который признан виновным в государственной измене. Мужчина передал российским спецслужбам данные о расположении украинского военного полигона, что привело к одному из самых кровавых ракетных ударов в начале полномасштабной войны – удару по Яворивскому полигону.

73-летний львовянин получил приговор: он навел ракеты на Яворовский полигон

Александр Косторный. Фото: Роман Балык / Судебный репортер

По материалам суда, 4 марта 2022 года Александр Косторный со своего мобильного телефона через мессенджер Telegram отправил представителю ФСБ РФ карту Яворивского полигона. Через десять дней после этого российские войска нанесли удар по объекту, где в тот момент проходили учения украинских военных. В результате атаки погибли десятки человек.

Несмотря на очевидные доказательства, обвиняемый своей вины не признал. Он утверждал, что переслал знакомому схему местности, отметив на ней грибные места и локации для рыбалки. В то же время, следствие установило, что 73-летний львовянин давно имел пророссийские взгляды и контактировал с представителями спецслужб страны-агрессора. В его ноутбуке была обнаружена переписка с единомышленниками, в которой он обсуждал распространение идей так называемого "русского мира" на западе Украины.

23 мая 2024 года Галицкий районный суд Львова признал Александра Костроного виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Обвиняемый и его адвокат подали апелляцию, утверждая, что у обвинений нет оснований. Однако Тернопольский апелляционный суд рассмотрел жалобу не в пользу 73-летнего мужчины.

"4 марта 2025 года коллегия судей Тернопольского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы обвиняемого Александра К. и его защитника на приговор Галицкого районного суда г. Львова от 23 мая 2024 года. Этим приговором Александра К. признан виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества", — говорится в заявлении пресс-службы апелляционного суда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия выпустила восемь ракет по Яворивскому военному полигону под Львовом.

Также "Комментарии" писали, что женщина задонатила 52 доллара в помощь Украине: ее засудили на 12 лет.



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Источник: https://tea.court.gov.ua/sud4817/pres-centr/news/1766979/
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