115 бригаду ТРО обвинили в побеге в Харьковской области: что известно об этой ситуации

Командир находящегося на Харьковщине подразделения Вооруженных Сил Украины Денис Ярославский заявил, что 125-я отдельная бригада территориальной обороны, как он утверждает, якобы покинула свои позиции. Он также обвинил руководство в отсутствии мощных фортификационных укреплений, которые должны сдерживать наступление врага.

Ситуация на севере Харьковщины (фото из открытых источников)

Об этом офицер написал в Facebook.

По его словам, сегодня ударная аэроразведка 1-го Специального батальона 57-й бригады остановила продвижение "Шторма Z" на подходах к Волчанску. "Бригадная арта сработала отлично и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг стягивает резервы", – сказал Ярославский.

Боец жалуется на плохо укрепленную первую линию обороны вблизи границы.

"Знаю, что покинувшие позиции 125 ТРО уже дает расписание о том, что им "впаривали" на подпись акты приема передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство. Надеюсь, что виновных накажут", — утверждает Ярославский.

Ответ 125-й бригады

Командир 125-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Артур Горбенко, утверждает , что такие заявления являются ложными. Он заверил, что Силы обороны были готовы к наступлению, и никто не отступал с позиций.

"То от незнания ситуации, или от желания навредить, отдельные резиденты социальных сетей распространяют совершенно ложную информацию о неготовности Сил обороны к наступлению врага, или еще хуже, об отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонных рубежей", — сказал генерал.

Он заверил, что ситуация в полосе обороны его бригады сложна, но под контролем. "Подразделения 125 обр ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках. Населенные пункты, в которые зашел враг, расположены в постоянной "серой зоне", а потому успех противника достаточно условен и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе. Территория, занятая противником, локализована и по нему осуществляется постоянное огневое поражение", – подытожил генерал-лейтенант Артур Горбенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после прорыва границы в Харьковской области началась массовая эвакуация населения