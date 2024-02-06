2024 год не будет простым: в ВСУ рассказали, к чему следует готовиться

2024 год не будет лёгким. В частности, из-за того, что растет вероятность прямого столкновения России и НАТО, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В ВСУ убеждены, что текущий год будет сложным. Фото из открытых источников

По мнению офицера ВСУ, возможная война между НАТО и Россией переходит из гипотетической в практическую плоскость.

"2024 год не будет легким. Россияне будут стараться максимально реализовать свои планы в условиях предвыборного хаоса в США. В свою очередь, нам давно нужно понять, что вечно надеяться на союзников мы позволить себе не можем. Как и когда завершится война в Украине, должно зависеть исключительно от нас", — подчеркнул майор ВСУ.

Максим Жорин добавил, что считает сценарий войны между Альянсом и РФ более чем реальным. При этом, по его мнению, Россия готовится к такому сценарию гораздо активнее НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный комик Андрей Лузан назвал правильным шагом планы Верховной Рады принять новый закон, усиливающий правила мобилизации в Украине. "Это наша страна, мы не можем сказать: "Я не буду служить, если здесь все воруют". Поэтому я лучше пойду на полигон, "полетаю" на дронах, меня это успокаивает. Я это не пропагандирую, а просто кайфую", — сказал комик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что буферная зона на границе Украины с РФ не только возможна, но и необходима будет после окончания активной фазы войны. По словам военного аналитика, идея демилитаризации границы РФ важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколение вперед. Александр Коваленко считает, что глубина буферной зоны должна достигать около 50 км.

