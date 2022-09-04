20 тысяч оккупантов находятся в оперативном окружении на Юге: подробности

Представитель первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец сообщил, что на правобережье реки Днепр сейчас находятся части с мобилизованными из ОРДЛО, еще здесь есть военнослужащие армии России.

русские оккупанты (фото из открытых источников)

Об этом сообщает "Эспрессо".

"На правом берегу Днепра бурят уже не осталось, там стояла их бригада десантно-штурмовых войск, потерявшая 60% личного состава. Сейчас там находятся подразделения так называемых "ЛДНР", или подразделения из российских регионов – псковские десантники и подобные им", – рассказал офицер.

Как он отметил, общее количество скоплений оккупантов на правобережье Днепра составляет около 20 тыс. военных армии РФ.

Представитель первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна продолжил, что захватчики теперь фактически находятся в окружении. Их количество было больше, но часть личного состава захватчики спешно перебросили на левобережье. Когда они попытаются переправиться через реку, будут уничтожены, ведь все переправы, каждый участок реки пристрелян HIMARS. Поэтому украинские военнослужащие должны закончить все. Их нужно не подгонять и не требовать скорых результатов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ выпустила по Украине 3,5 тысяч ракет. Статистику обстрелов РФ с начала полномасштабного военного вторжения в Украину предоставило Стратегическое командование ВСУ со ссылкой на информацию Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца. Так, чиновник сообщил, что взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением грунтов и вод, гибелью флоры и фауны. Около 200 тысяч квадратных километров территории нашей страны нуждается в разминировании. За полгода полномасштабной войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тысяч боеприпасов и более двух тысяч авиабомб.

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