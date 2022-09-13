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10 тысяч боевиков Кадырова возвращаются в Украину и будут "очищать" Донбасс от бандеровцев и нацистов

Рамзан Кадыров анонсировал приезд чеченцев в Украину

сегодня, 00:03
Автор:

Slava Kot
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что по его распоряжению в Украину прибыли 10 тысяч чеченских солдат. Он заявил, что они будут действовать на территории Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Также лидер Чечни добавил, что его воины возвращаются после отпуска.

10 тысяч боевиков Кадырова возвращаются в Украину и будут "очищать" Донбасс от бандеровцев и нацистов

Рамзан Кадыров анонсировал приезд чеченцев в Украину. Фото из открытых источников

Рамзан Кадыров, в частности, заявил, что бойцы спецподразделений Чечни успешно выполняют задачи от верхушки РФ на территории Украины. Далее он добавил в своем пропагандистском заявлении, что кадыровцы вместе с другими российскими подразделениями будут очищать Донбасс от бандеровцев, нацистов и прочей нечисти.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, все действия его армии тщательно спланированы и план не предусматривает никаких чрезвычайных ситуаций и отклонений.

Видеообращение чеченского лидера Рамзана Кадырова можно просмотреть ниже:

Так называемые кадыровцы или чеченские спецподразделения составляют значительную часть Национальной гвардии РФ – это формирование создано в 2016 году на базе Внутренних войск МВД России под командованием бывшего начальника личной охраны Путина генерала Виктора Золотова.

Кадыровцы присоединились к войне в Украине почти сразу после полномасштабного российского вторжения. Часто боевиков Кадырова называют способными на все и используют, в частности, чтобы успокоить мирное население. Также кадыровцы должны стрелять по бегущим из боев российским военным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об удивительном видео Рамзана Кадырова, в котором он заявлял о возможной своей отставке.

Также, "Комментарии" писали, что боевики пытаются из Кадырова сделать героя.



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Источник: https://t.me/RKadyrov_95
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