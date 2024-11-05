Российские войска уже почти вплотную приблизились к Днепропетровской области — всего 20 километров отделяют их от границ региона. По словам Сергея Стерненко, враг активно продвигается в сторону трассы на Курахово. Если им удастся сохранить темпы, украинским войскам придется пересмотреть стратегию во избежание оцепления, а это означает возможное отступление.

Менее 20 километров уже осталось оккупантам до Днепропетровской области, - Стерненко

Ситуация не нова: такой сценарий уже имел место в Угледаре, где украинские силы до последнего держались за позиции, что в конечном счете привело к немалым потерям. Стерненко предупреждает — важно действовать осторожно, чтобы не повторить ту же ситуацию, где промедление стоило украинским военным слишком дорого.

"Сейчас они существенно продвигаются в сторону трассы на Курахово. В случае их успеха (а все к тому идет), нашим войскам придется отойти назад, чтобы избежать окружения. Но как показал опыт Угледара, тянуть с этим будут к последнему, что приведет к росту наших потерь", — отметил Стерненко.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинские войска на Донетчине могут оказаться в затруднительном положении. Российские войска сейчас пытаются окружить Курахово по двум направлениям. Как сообщает эксперт BILD Юлиан Репке, продвижение россиян может заставить ВСУ отступить во избежание ловушки.

"Комментарии" также писали, что российские силы в последнее время активизировали продвижение по нескольким направлениям в Донецкой области, в частности у Селидового и на Угледарском направлении. Несмотря на заявления аналитика издания Bild Юлиана Репке о "развале фронта" на Донетчине, ситуация на самом деле менее критическая, чем сообщают некоторые западные СМИ, заявил в эфире 24 канала генерал армии и экс-председатель службы внешней разведки Николай Маломуж.