5 категорий украинцев, которым точно не нужно обновлять данные в ТЦК

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Slava Kot
18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине, которым предусмотрен двухмесячный срок для обновления данных военнообязанных, истекающий 16 июля. Однако в нем предусмотрено пять категорий, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.
Кому не нужно обновлять данные в ТЦК. Фото из открытых источников
Кому не нужно обновлять данные в ТЦК до 16 июля:
Несмотря на это, военнообязанные, обновившие свои данные до 18 мая — вступление в силу нового закона о мобилизации, должны посетить ТЦК для подтверждения информации.
До 16 июля обязательно должны обновить свои данные в ТЦК:
Если не обновить свои данные в ТЦК до 16 июля, таким лицам грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Это касается как мужчин, так и военнообязанных женщин
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на "паковку людей в бусы" со стороны работников ТЦК. По словам советника Офиса президента Михаила Подоляка, работники ТЦК могут считать, что это "нормальный инструмент мобилизации в Украине", который они используют при проверке военнообязанных документов.
Также "Комментарии" писали о полном списке вещей, которые получит военный при попадании в армию. В общей сложности украинскому солдату выдают 46 позиций вещей.
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