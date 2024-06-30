5 категорий украинцев, которым точно не нужно обновлять данные в ТЦК

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине, которым предусмотрен двухмесячный срок для обновления данных военнообязанных, истекающий 16 июля. Однако в нем предусмотрено пять категорий, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.



Кому не нужно обновлять данные в ТЦК. Фото из открытых источников

Кому не нужно обновлять данные в ТЦК до 16 июля:

— военнослужащим;

— не военнообязанным женщинам;

— тем, кого исключили из военного учета;

— тем, кто кому меньше 18 лет или более 60 лет;

— тем, кого ВВК сочли непригодным к военной службе.

Несмотря на это, военнообязанные, обновившие свои данные до 18 мая — вступление в силу нового закона о мобилизации, должны посетить ТЦК для подтверждения информации.

До 16 июля обязательно должны обновить свои данные в ТЦК:

- военнообязанные мужчины 25-60 лет;

- молодые люди в возрасте 17-25 лет;

- военнообязанные со статусом "ограниченно-пригодный";

- женщины, имеющие медицинское образование.

Если не обновить свои данные в ТЦК до 16 июля, таким лицам грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Это касается как мужчин, так и военнообязанных женщин

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на "паковку людей в бусы" со стороны работников ТЦК. По словам советника Офиса президента Михаила Подоляка, работники ТЦК могут считать, что это "нормальный инструмент мобилизации в Украине", который они используют при проверке военнообязанных документов.

Также "Комментарии" писали о полном списке вещей, которые получит военный при попадании в армию. В общей сложности украинскому солдату выдают 46 позиций вещей.