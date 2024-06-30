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5 категорий украинцев, которым точно не нужно обновлять данные в ТЦК

Согласно новому закону о мобилизации в Украине, существует пять категорий украинцев, которым не нужно обновлять свои данные в ТЦК до 16 июля.

сегодня, 11:35
Автор:
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Slava Kot
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18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине, которым предусмотрен двухмесячный срок для обновления данных военнообязанных, истекающий 16 июля. Однако в нем предусмотрено пять категорий, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

5 категорий украинцев, которым точно не нужно обновлять данные в ТЦК

Кому не нужно обновлять данные в ТЦК. Фото из открытых источников

Кому не нужно обновлять данные в ТЦК до 16 июля:

  • — военнослужащим;
  • — не военнообязанным женщинам;
  • — тем, кого исключили из военного учета;
  • — тем, кто кому меньше 18 лет или более 60 лет;
  • — тем, кого ВВК сочли непригодным к военной службе.

Несмотря на это, военнообязанные, обновившие свои данные до 18 мая — вступление в силу нового закона о мобилизации, должны посетить ТЦК для подтверждения информации.

До 16 июля обязательно должны обновить свои данные в ТЦК:

  • - военнообязанные мужчины 25-60 лет;
  • - молодые люди в возрасте 17-25 лет;
  • - военнообязанные со статусом "ограниченно-пригодный";
  • - женщины, имеющие медицинское образование.

Если не обновить свои данные в ТЦК до 16 июля, таким лицам грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Это касается как мужчин, так и военнообязанных женщин

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на "паковку людей в бусы" со стороны работников ТЦК. По словам советника Офиса президента Михаила Подоляка, работники ТЦК могут считать, что это "нормальный инструмент мобилизации в Украине", который они используют при проверке военнообязанных документов.

Также "Комментарии" писали о полном списке вещей, которые получит военный при попадании в армию. В общей сложности украинскому солдату выдают 46 позиций вещей.



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Источник: https://www.unian.ua/society/komu-ne-nuzhno-obnovlyat-dannye-v-tck-spisok-kategoriy-12679728.html
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