Две недели после начала неожиданной Курской операции российские войска адаптировались и теперь пытаются использовать ситуацию на фронте в свою пользу, сообщает The New York Times.

Операция в курской области (фото из открытых источников)

Российские силы замедлили наступление ВСУ, что, по мнению издания, свидетельствует о переходе битвы в новую фазу с большими политическими последствиями для обеих сторон. С начала операции Путин обещал жесткий ответ на первое вторжение на территорию России со времен Второй мировой войны. Однако российские войска в большинстве своем пытались лишь сдерживать украинское наступление.

Западные аналитики задают вопрос о способности истощенной российской армии оттеснить ВСУ с российской территории. В то же время, российские эксперты видят в наступлении Киева возможность истощения украинских сил и потенциальную победу для РФ на других фронтах. По их мнению, операция может превратиться в ловушку украинской армии, что впоследствии приведет к стратегическому поражению Украины.

Российские политологи, в частности Василий Кашин из московской Высшей школы экономики, утверждают, что война на истощение, начатая в Курской области, играет в пользу РФ из-за ее ресурсного превосходства. Сейчас у российского командования есть два варианта: либо создать мощную группировку для быстрой ликвидации украинского плацдарма, либо постепенно оттеснять украинские силы с помощью авиации и артиллерии. Реализация обеих стратегий может занять месяцы, что отразит текущую реальность войны, где ни у одной из сторон нет достаточно ресурсов для полной победы.

Сейчас большинство аналитиков считают, что Украина вряд ли сможет достичь стратегических целей в Курской области. Они прогнозируют, что россияне сосредоточили достаточно ресурсов, чтобы ситуация в Курске стала еще одним фронтом позиционной войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что грозит россиянам в Курской области . Украинские силы в Глушковском районе Курской области постепенно сужают кольцо вокруг группировки агрессора. Это приведет к тому, что оккупанты могут оказаться без сообщения через реку Сейм.