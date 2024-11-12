Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Курская операция стала важным этапом для Вооруженных сил, открывая новые возможности в тактике и стратегии мобильной войны. По его словам, этот опыт может стать решающим для будущих сделок, которые, возможно, будут развернуты и на другой территории РФ.

Новая стратегия войны: что принесет Украине успех в Курской области

"Для нас Курская операция – это военная операция, анализ которой позволит в будущем проводить аналогичные операции на территории РФ или применять тактику и стратегию ведения мобильной войны", — сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

В частности, операция показала, как действовать на территории, где нет поддержки местного населения. Это заставляет украинских военных быть более гибкими и адаптивными, внедрять новые методы, которые могут изменить ход войны. Тимочко отмечает, что подобная практика позволяет украинской армии не только укреплять оборону, но и готовиться к более масштабным операциям.

"Курская операция напрямую повлияла на внутреннее недоверие среди россиян, поскольку мы увидели неконсолидированное население, и это уничтожило имидж Кадырова и его парамилитарных объединений, что привело к локальным столкновениям в России", — добавил глава Совета резервистов.

Как объяснил Тимочко, события в Курской области подорвали доверие среди российского населения к их властям, включая репутацию Рамзана Кадырова и его сил.

Читайте на портале "Комментарии" — В СМИ достаточно активно обсуждается Курская операция ВСУ. Причем можно встретить немало критики и непонимания ее продолжения западными медиа. В частности, делается акцент, что на востоке Украина нуждается в резервах, но их там нет, потому что Киев их бросает на Курское направление. Какова ныне подлинная цель курской операции?