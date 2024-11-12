logo

BTC/USD

86392.00

ETH/USD

3269.41

LTC/USD

76.07

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Курская операция уничтожает авторитет Кадырова в России, – Тимочко
commentss НОВОСТИ Все новости

Курская операция уничтожает авторитет Кадырова в России, – Тимочко

Курская операция: украинские военные приобретают уникальный опыт на российской территории

сегодня, 11:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Курская операция стала важным этапом для Вооруженных сил, открывая новые возможности в тактике и стратегии мобильной войны. По его словам, этот опыт может стать решающим для будущих сделок, которые, возможно, будут развернуты и на другой территории РФ.

Курская операция уничтожает авторитет Кадырова в России, – Тимочко

Новая стратегия войны: что принесет Украине успех в Курской области

"Для нас Курская операция – это военная операция, анализ которой позволит в будущем проводить аналогичные операции на территории РФ или применять тактику и стратегию ведения мобильной войны", — сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

В частности, операция показала, как действовать на территории, где нет поддержки местного населения. Это заставляет украинских военных быть более гибкими и адаптивными, внедрять новые методы, которые могут изменить ход войны. Тимочко отмечает, что подобная практика позволяет украинской армии не только укреплять оборону, но и готовиться к более масштабным операциям.

"Курская операция напрямую повлияла на внутреннее недоверие среди россиян, поскольку мы увидели неконсолидированное население, и это уничтожило имидж Кадырова и его парамилитарных объединений, что привело к локальным столкновениям в России", — добавил глава Совета резервистов.

Как объяснил Тимочко, события в Курской области подорвали доверие среди российского населения к их властям, включая репутацию Рамзана Кадырова и его сил.

Читайте на портале "Комментарии" — В СМИ достаточно активно обсуждается Курская операция ВСУ. Причем можно встретить немало критики и непонимания ее продолжения западными медиа. В частности, делается акцент, что на востоке Украина нуждается в резервах, но их там нет, потому что Киев их бросает на Курское направление. Какова ныне подлинная цель курской операции?



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости