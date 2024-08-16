Курская операция подходит к концу и наступает время окончательных решений: чего ожидать

Курская операция неуклонно подходит к кульминации дальше — развязка и либо завершение экш-блокбастера, либо начнется сиквел с теми же действующими лицами, но в других обстоятельствах, считает политический эксперт Александр Кочетков.

Бои в Курской области

Просто окопаться и держать оборону — это очевидный, но не самый лучший вариант, считает эксперт, ведь там очень сложная логистика. К тому же, добавляет он, враг продолжает стабильно наступать на Донбассе и на других участках фронта. В этих условиях удерживать плацдарм на исторической территории России – сомнительное решение, считает Кочетков.

"Свернуть наступление и выйти из Курской области? Тогда автоматически возникнет вопрос: а зачем это было? Зачем победные реляции о количестве населенных пунктов и площади, контролируемой ВСУ, создании комендатуры? Так, Курская операция в очередной раз разрушила миф о непобедимости армии агрессора и подтвердила мощный наступатель Украины. Но не слишком ли велика цена за такие психологические достижения? – спрашивает эксперт.

По его мнению, совсем плохо будет, если мы попытаемся зацепиться, но нас вытеснят силой с потерями наших бойцов и техники. В этом теоретическом случае сегодняшняя победа перевернется на завтрашнее поражение.

"Конечно, есть нетривиальные варианты продления. Причем, наступление на Курскую АЭС и сам Курск к ним не относится, потому смысла в этом никакого. Уверен, в нашем Генштабе все спланировали заранее. И время окончательных решений близится", — подчеркнул Кочетков.

Кроме того, эксперт добавил, что война – сверхсложный процесс, в частности, и потому, что войти в военную спецоперацию крайне тяжело, и еще труднее успешно из нее выйти.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные беспощадно критикуют всех экспертов, которые считают, что не нужно было начинать операцию в Курской области, а сконцентрировать все силы на Покровском направлении.



