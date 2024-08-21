Курская операция надолго: что США уже обсуждают с Украиной

Пентагон обсуждает с Украиной долгосрочные цели наступления в Курской области, где Силы обороны продемонстрировали "креативность и боевую доблесть". Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, пишет "Укринформ".

Украина и США. Фото: из открытых источников

"Мы продолжаем обсуждение с украинцами относительно их целей", – высказался пресс-секретарь.

Райдер напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наступление в Курской области осуществлено для создания буферной зоны.

"Поэтому мы проводим разговоры, чтобы узнать больше об их (украинцев – ред.) целях", – добавил генерал.

Он в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на том, чтобы дать Украине возможность быть свободной и суверенной страной, способной сдерживать российскую агрессию в будущем.

Райдер заверил, что Штаты продолжат поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

"Что касается их операции в Курске, то они (Силы обороны – ред.) явно заставили россиян отбиваться. Она, безусловно, продемонстрировала креативность и боевую доблесть украинцев, но когда дело доходит до их долгосрочных целей, то мы все еще обсуждаем это с ними", – отметил Райдер.

Отметим, в ходе этого же брифинга спикер подтвердил, что РФ "перебросила небольшое количество войск в Курскую область, для реагирования".

Он подчеркнул, что Россия действительно изо всех сил пытается отреагировать, но США и дальше видят определенные успехи Украины в этом плане.

В то же время пресс-секретарь Пентагона повторил, что политика использования американских средств поражения дальнего радиуса действия для ударов вглубь России не изменилась. При этом он отметил, что не будет вдаваться "в детали выбора Украиной сил и средств при проведении своих операций".



