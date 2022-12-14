Курс доллара в Украине: чего ждать до конца года

Американский "зеленый" в обменниках в начале месяца торговался по 39,7 – 40,4 гривны за доллар. На 14 декабря национальная валюта Украины несколько укрепилась: на табло обменников можно увидеть курс 39,5 — 40,2 грн/$.

Доллар. Фото: https://pixabay.com/





Официальный курс доллара в Украине неизменен – 36,56 грн/$. Регулятор сохраняет его на этом уровне с июля после проведения девальвации гривны на 25%.





"Комментарии" поинтересовались у экономистов, чего ждать от американского "зеленого" в ближайшее время.





Независимый экономический эксперт Александр Хмелевский убежден: произошла стабилизация курса гривны по отношению к доллару.





"Этому способствовали большие поступления иностранных кредитов и грантов. В результате валютные резервы Нацбанка достигли довоенного уровня. Работает "зерновой коридор", что также обеспечивает дополнительные валютные поступления. Спрос на валюту остается умеренным. Поэтому до конца года девальвации ждать не стоит”, — делится экономист.





Серьезных изменений не следует ожидать и в обменниках, добавляет Хмелевский.





“На наличном рынке не наблюдается большого спроса на иностранную валюту. Скорее, напротив, есть определенный дефицит наличной гривны. Программы, введенные Нацбанком, которые позволяют населению приобрести валюту по курсу безналичного рынка с последующим ее размещением на депозит, позволили снизить спрос на валюту в обменниках”, — объясняет он.





Курс наличной гривны к доллару будет находиться в коридоре 39,50 – 40,50. Однако такая стабильность является шаткой и значительные события на фронте, в политике или экономике могут привести к девальвации гривны, отметил Александр Хмелевский.





“До конца года надеюсь ничего не изменится, – говорит экономист Владимир Лановой. — Новый глава Национального банка придерживается умеренной позиции по поводу попытки сдержать девальвацию гривны”.





Хотя в следующем году возможны сложности, продолжает эксперт. Они будут связаны с экспортом и импортом, а также бюджетной политикой Минфина.













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