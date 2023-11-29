Кулеба сообщил о "честной договоренности" Украины и Запада о войне против России

Кулеба о договоренностях Украины и Запада по войне. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины, в том числе США и других союзников по НАТО, усилить военную помощь. По его словам, между Украиной и Западом может быть "честная договоренность". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Украинский министр совершил визит в Брюссель, где должно состояться первое заседание в формате "Совет Украина-НАТО". Перед началом встречи Кулеба пообщался с журналистами и ответил на серию вопросов о войне в Украине и помощи западных партнеров.

Один из вопросов касался текущей ситуации на фронте, якобы зашедшей в "тупик". Кулеба заявил, что в войне в Украине "нет тупика" и отметил о необходимой договоренности с партнерами.

"Лучший путь избежать участия ваших солдат в боевых действиях – это помочь тем, кто ведет войну. Вы даете оружие – мы сражаемся, это честная договоренность", – рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Кулеба рассказал, рассматривает ли Украина возможные территориальные уступки в пользу России в войне. По словам украинского министра, Киев не видит альтернатив, кроме как вернуть все свои территории в границах 1991 года.

Также "Комментарии" писали о выступлениях канцлера Германии Олафа Шольца и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, призывавших усилить помощь Украине. Шольц заявил о необходимости поддерживать Украину столько, сколько это необходимо и объяснил это тем, что война в Украине имеет важное значение для Европы. В то время как Кэмерон указал , что Великобритания будет на стороне Украины в войне против России, пока не наступит мир на европейском континенте.