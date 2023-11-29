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Кулеба рассказал, рассматривает ли Украина территориальные уступки в войне

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не видит альтернатив в войне против России, кроме как вернуть все свои территории, оккупированные силами РФ.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна вернуть контроль над всей своей территорией в границах 1991 года и не рассматривает другие альтернативы окончания войны против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Кулеба рассказал, рассматривает ли Украина территориальные уступки в войне

Кулеба о территориальных уступках Украины. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба выступил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО перед началом первой встречи министров иностранных дел в формате "Совет Украина-НАТО". Министр пояснил, что Украина не будет искать альтернативные пути окончания войны, кроме как возвращение всех своих границ.


"Наша стратегическая задача – возобновление контроля за границей 1991 года – остается неизменной и ничто нас не остановит", – сказал Дмитрий Кулеба.

Украинский министр рассказал, что периодически слышит о различных идеях относительно уступок или попыток договориться с Россией. Кулеба критически отреагировал на такие упреки.

"Такие люди, которые это предлагают, должны, прежде всего, предложить подобное своим правительствам – отдать кому-то часть своей территории, своих людей", — сказал Кулеба.

Кулеба также призвал партнеров Украины больше помогать с вооружением, отметив, что таким образом солдаты из европейских стран избегнут участия в войне.

Ранее портал "Комментарии" писал о главе МИД Великобритании Дэвиде Кэмероне, который рассказал, что Путин ожидал распада Украины и назвал то, чего ждет президент России сегодня.

Также "Комментарии" сообщали, что немецкий канцлер Олаф Шольц отметил важность поддержки Украины в войне против России. Шольц заявил, что в случае победы Путина в войне в Украине это будет иметь очень серьезные последствия для всех стран Европы.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/11/29/7174520/
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