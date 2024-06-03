Кулеба рассказал, как именно Россия хочет сорвать Саммит мира

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Slava Kot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия прилагает значительные усилия, чтобы сорвать саммит мира в Швейцарии. По его словам, больше всего противодействия мирному саммиту Кремль оказывает среди стран Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба провел совместную конференцию с главой МИД Эстонии Маргусом Тсакхной в Киеве. В ходе разговора украинский министр прокомментировал попытки России сорвать мирный саммит.
По словам Кулебы, Россия использует несколько видов подрывной деятельности. В частности, массово рассылает письма, делает публичные заявления и закрытые встречи, чтобы заявить о незначимости Саммита мира. Другой шаг Кремля состоит в том, чтобы прямо указывать и убеждать некоторые страны не участвовать в мирном саммите. Кроме того, россияне также пытаются изменить позицию стран, которые уже подтвердили участие в Швейцарии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что важная страна отказалась участвовать в Саммите мира.
Также "Комментарии" писали о заявлении Владимира Зеленского, что не только Россия пытается сорвать мирный саммит по поводу войны в Украине.
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