Кулеба рассказал, как именно Россия хочет сорвать Саммит мира

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия прилагает значительные усилия, чтобы сорвать саммит мира в Швейцарии. По его словам, больше всего противодействия мирному саммиту Кремль оказывает среди стран Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба провел совместную конференцию с главой МИД Эстонии Маргусом Тсакхной в Киеве. В ходе разговора украинский министр прокомментировал попытки России сорвать мирный саммит.

"Чем сильнее противодействие, тем более весома инициатива. Если бы Саммит мира был проходным событием, то, наверное, мы бы не видели такой системной работы по всему миру по подрыву его проведения", — сказал Кулеба и добавил, что в основном действия России сосредоточены в странах в Азии, Африке и в Южной Америке.

По словам Кулебы, Россия использует несколько видов подрывной деятельности. В частности, массово рассылает письма, делает публичные заявления и закрытые встречи, чтобы заявить о незначимости Саммита мира. Другой шаг Кремля состоит в том, чтобы прямо указывать и убеждать некоторые страны не участвовать в мирном саммите. Кроме того, россияне также пытаются изменить позицию стран, которые уже подтвердили участие в Швейцарии.

"Действия по подрыву саммита системны и беспрецедентно масштабны, что еще раз подтверждает, что мы все делаем правильно, что мы на правильном пути. Как мы слышали, уже более ста стран подтвердили свое участие, поэтому вы можете увидеть, что эти усилия являются неэффективными", — подчеркнул Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что важная страна отказалась участвовать в Саммите мира.

Также "Комментарии" писали о заявлении Владимира Зеленского, что не только Россия пытается сорвать мирный саммит по поводу войны в Украине.