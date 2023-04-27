Кулеба перечислил оружие, которое должно было "спровоцировать" Россию

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Slava Kot
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает на необходимости предоставить Украине современные истребители F-16. Украинский политик вспомнил оружие, которое должно "спровоцировать эскалацию" с Россией, однако этого не произошло. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение Дмитрия Кулебы в соцсетях.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба вспомнил о видах вооружения, которые по свидетельству российского правительства, а также некоторых западных партнеров могли "спровоцировать эскалацию" с Россией. В список главы МИД попали: артиллерия, РСЗО, противовоздушная оборона, танки, ракеты большой дальности. Однако после того, как оружие оказалось в Украине, Россия ничего не могла сделать, а ВСУ удачно использовали военную помощь партнеров для защиты украинских земель и их деоккупацию.
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Министр иностранных дел отметил, что похожая ситуация будет и с истребителями F-16.
Украинский общественный деятель и бывший замминистра МВД Украины Антон Геращенко поддерживает слова Кулебы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский пилот Karaya объяснил, почему Украине нужны именно истребители F-16.
Также "Комментарии" писали о французском министре, который рассказал, что Украина готовится открыть гражданские авиарейсы.
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