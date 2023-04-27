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Кулеба перечислил оружие, которое должно было "спровоцировать" Россию

Дмитрий Кулеба объяснил, почему истребители F-16, которые хочет получить Украину, не спровоцируют Россию.

27 апреля 2023, 18:27
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Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает на необходимости предоставить Украине современные истребители F-16. Украинский политик вспомнил оружие, которое должно "спровоцировать эскалацию" с Россией, однако этого не произошло. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение Дмитрия Кулебы в соцсетях.

Кулеба перечислил оружие, которое должно было "спровоцировать" Россию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба вспомнил о видах вооружения, которые по свидетельству российского правительства, а также некоторых западных партнеров могли "спровоцировать эскалацию" с Россией. В список главы МИД попали: артиллерия, РСЗО, противовоздушная оборона, танки, ракеты большой дальности. Однако после того, как оружие оказалось в Украине, Россия ничего не могла сделать, а ВСУ удачно использовали военную помощь партнеров для защиты украинских земель и их деоккупацию.


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Министр иностранных дел отметил, что похожая ситуация будет и с истребителями F-16.

"F-16 тоже не будет. Предоставление Украине F-16 сдержит Россию, а не "спровоцирует" ее. Пора сделать этот шаг", — считает Дмитрий Кулеба.

Украинский общественный деятель и бывший замминистра МВД Украины Антон Геращенко поддерживает слова Кулебы.

"Украине нужны F-16. Это защита не только украинского неба – всей Европы. Победа и мир напрямую зависят от вида поставляемого оружия и скорости его доставки. Своей кровью наши воины и мирные жители платят за безопасность в Европе", – пишет Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский пилот Karaya объяснил, почему Украине нужны именно истребители F-16.

Также "Комментарии" писали о французском министре, который рассказал, что Украина готовится открыть гражданские авиарейсы.



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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1651541252716875776
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