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Кулеба объяснил, какие действия союзников Украины помогают России в войне

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал политиков сделать выбор по отношению к Украине и войне против России.

сегодня, 16:05
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал промедление союзников с поставками оружия и другой помощи Украине фактором, помогающим России получить лучшее положение в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Кулебы в The Kyiv Independent.

Кулеба объяснил, какие действия союзников Украины помогают России в войне

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба считает, что, несмотря на блокирование средств ЕС со стороны Венгрии и отсутствие решения от США по большому пакету помощи, Украина все же получит необходимую финансовую помощь. Однако, по словам украинского министра, в ЕС есть проблемы с изготовлением оружия для Украины.

"Европа не умеет воевать. Производство оружия – не самая популярная сфера бизнеса... К сожалению, наши друзья потратили слишком много времени на размышления о том, как и когда наращивать производство оружия и боеприпасов", — сказал Кулеба.

Глава МИД также отреагировал на возможную победу Дональда Трампа на выборах в США. По его словам, если Трамп или другие союзники не будут посылать помощь, это будет стоить многих жизней, однако Украина и дальше будет противостоять российской агрессии.

"Если помощь не поступит, Украина не прекратит борьбу, но Россия будет в гораздо лучшем положении, чтобы бороться. А это значит, что у России будет больше возможностей прорвать нашу оборону, оккупировать больше территорий, убить больше украинцев, нанести больший вред нашей экономике и инфраструктуре", – объяснил Кулеба.

Министр подчеркнул, что политики должны сделать выбор по Украине. Либо они будут блокировать и ограничивать помощь и столкнутся с большей агрессией, либо помогут Украине и избегут ухудшения ситуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Литвы рассказал об окончании войны с невыгодным сценарием для Украины.

Также "Комментарии" писали, что в воздушных силах отреагировали на информацию о присутствии в Украине западных боевых самолетов F-16.



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Источник: https://kyivindependent.com/fm-kuleba-europe-doesnt-know-how-to-fight-wars/
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