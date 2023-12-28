Кулеба объяснил, какие действия союзников Украины помогают России в войне

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал промедление союзников с поставками оружия и другой помощи Украине фактором, помогающим России получить лучшее положение в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Кулебы в The Kyiv Independent.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба считает, что, несмотря на блокирование средств ЕС со стороны Венгрии и отсутствие решения от США по большому пакету помощи, Украина все же получит необходимую финансовую помощь. Однако, по словам украинского министра, в ЕС есть проблемы с изготовлением оружия для Украины.
Глава МИД также отреагировал на возможную победу Дональда Трампа на выборах в США. По его словам, если Трамп или другие союзники не будут посылать помощь, это будет стоить многих жизней, однако Украина и дальше будет противостоять российской агрессии.
Министр подчеркнул, что политики должны сделать выбор по Украине. Либо они будут блокировать и ограничивать помощь и столкнутся с большей агрессией, либо помогут Украине и избегут ухудшения ситуации.
Также "Комментарии" писали, что в воздушных силах отреагировали на информацию о присутствии в Украине западных боевых самолетов F-16.
Обсуждения
Новости